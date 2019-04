La “vallja” è la danza tradizionale albanese e si usa ballarla in gruppo, con le persone che si tengono per mano e danzano principalmente in cerchio.

Esistono varie tipologie della “vallja” da nord a su dell’Albania, ogni regione ha la sua, che si contraddistingue per le diverse sonorità e strumenti utilizzati, per il ritmo e la velocità del ballo ecc.

La “vallja” in questione è stata performata in maniera impeccabile, non da professionisti, ma bensì dai volontari dell’associazione “Scanderbeg” di Parma, un’associazione che da anni contribuisce a promuovere la cultura albanese in Italia.

Ecco, il bello del video che vi proponiamo sopra è proprio questo, vedere ragazzi albanesi di seconda generazione, nati o cresciuti in Italia, ballare così bene la “vallja”, in questo caso quella tradizionale di Tirana e delle altre città del centro dell’Albania come Durazzo, Elbasan ecc.

L’associazione Scanderbeg Parma

L’associazione Scanderbeg è un associazione di promozione sociale fondata nel 2006 allo scopo di promuovere una piena e soddisfacente integrazione dei cittadini albanesi in Italia nel contesto sociale e nella realtà quotidiana, favorendo nello steso tempo il mantenimento dell’identità nazionale.

In tutti questi anni l’associazione non solo si è impegnata costantemente a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della cultura e tradizione albanese nel territorio di Parma e oltre, attraverso importanti progetti come la Scuola di Lingua Albanese, un’omonima squadra di calcio, laboratori di danza e quantʼaltro, ma ha anche ideato e gestito diverse iniziative di solidarietà sociale, rivolgendosi sia ai bisogni della popolazione albanese che vive nella provincia di Parma, ma anche alla popolazione che vive nel paese di origine, l’Albania.

Scanderbeg è dunque un punto di incontro tra comunità albanese ed i parmigiani,un associazione simbolo di integrazione che vuole rispondere ad usi e consuetudini diverse, strumento che dà risposte alle esigenze che emergono in una società globale sempre più liquida ed in movimento.