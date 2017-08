Un weekend (lungo) fra le strade di Korça, “La Piccola Parigi d’Albania”

Migliaia di turisti albanesi e stranieri hanno occupato le strade di Korça, una delle più grandi città albanesi in Albania, conosciuta per le sue serenate e il soprannome “Piccola Parigi d’Albania”, mentre la sua tradizionale festa di birra è partita lo scorso mercoledì sera.

Le strade principali della città sono state appositamente decorate con l’opportuna segnaletica stradale in lingua albanese e inglese per orientare i visitatori nei luoghi del festival.

Birra, piatti tradizionali come le polpette di Kërnacka e la torta di Lakror, serenate e spettacoli musicali accompagnano turisti locali e stranieri in vacanza per cinque notti fino a domenica 13 agosto.

Visita la pagina ufficiale http://www.festaebirres.com

Il festival è anche un’occasione per i turisti nella vicina città del lago di Pogradec e altre destinazioni costiere albanesi per sfuggire temporaneamente alla luce del caldo e visitare Korça, una città che vanta uno dei patrimoni culturali più ricchi del paese.

Il sindaco di Korça, Sotiraq Filo , afferma che questa festa porterà migliaia di visitatori locali e turisti stranieri in città.

“È l’11 edizione di questo festival organizzato dal Comune di Korça. È senza dubbio la più grande festa estiva non solo nella città di Korça, ma in tutta l’Albania, un festival che dura cinque notti, culminando nel weekend“, ha detto Filo ai giornalisti.

“La novità della festa di quest’anno è che il festival avrà luogo in due luoghi, nel vecchio bazar di Korça dove saranno presenti giovani cantanti e gruppi rock, mentre lo stadio Skënderbeu sarà il luogo di una grande festa”, ha aggiunto Filo.

Korça ospita anche la prima birra prodotta in Albania, la Birra Korça, famosa nelle birrerie e ristoranti albanesi.

La Korça Beer Fest, che segna il culmine della stagione turistica a Korça, riunisce birrerie albanesi e straniere.

Korça recentemente ha rivitalizzato il suo Museo d’Arte Medievale e il bazar del XIX secolo.

Korça – La Piccola Parigi d’Albania

Soprannominato “La piccola Parigi d’Albania” e la “Città delle Serenate”, la città di Korça, nel sud-est dell’Albania, ospita anche un museo preistorico, un museo nazionale d’istruzione in cui fu inaugurata la prima scuola di lingua albanese nel 1878 e il museo della casa di Vangjush Mio.

La città storica di Korça ha un centro storico ben conservato con strade di ciottoli e molte ville sopravvissute costruite all’inizio del XX secolo- Dal 1916 al 1920, la città era sotto il controllo francese e alla fine fu dichiarata una regione autonoma con il sostegno francese. La città è famosa anche per le sue chiese ortodosse, tra cui la più antica chiesa ortodossa sopravvissuta in Albania, la chiesa di S. Maria nel villaggio di Mborja, appena fuori città.

Oltre al Festival della Birra, Korça è noto anche per i suoi famosi festival di carnevale e di Lakror. Famoso per la sua vasta produzione di mele, il municipio prevede inoltre di organizzare il secondo Apple Festival il prossimo ottobre, promuovendo la mela locale, i succhi di frutta e la marmellata.