Besa, BBC: Cosa ci può insegnare l’Albania sull’ospitalità

Questo è il titolo di un articolo dello scrittore e fotografo Quinn Hargitai apparso lo scorso 15 settembre nella sezione Travel di BBC.

In un momento in cui i rifugiati vengono allontanati dalle frontiere di tutto il mondo, sembra che ci sia molto da imparare dalla predisposizione dell’Albania per l’ospitalità.

“C’erano dei campi profughi per i kosovari in tutto il paese. Le famiglie albanesi sarebbero andati in un campo, trovare una famiglia e poi portarli a casa. Questi non erano parenti o amici, erano stranieri, ma gli albanesi li hanno portati a casa, nutriti, vestiti, trattati come se fossero parte della famiglia.”

Sorseggiando un macchiato in un piccolo caffè a Berat, città famosa d’Albania dalle 1.001 finestre, Quinn ascolta Nevila Muka ricordando gli effetti che la guerra del Kosovo ha avuto sul suo paese d’origine. Al fine di sfuggire alla morte e alla devastazione portata dalle forze militari serbe negli anni Novanta, più di 500.000 rifugiati, soprattutto albanesi etnici, sono fuggiti dal Kosovo per cercare salvezza in Albania nel corso di soli due anni.

“È il modo Albanese. È la Besa.”

“Mia nonna ha ospitato una famiglia. Ero giovane, quindi ricordo di aver giocato molto con i loro bambini. Mi ricordo che erano dei bravi panettieri, facevano il miglior pane che abbia mai assaggiato. Per noi non è stato difficile, ma per molte famiglie era una lotta, molti di loro non avevano i soldi per ospitare i kosovari. In tanti si sono indebitati per offrire l’aiuto necessario, ma non avrebbero mai portato indietro al campo nessuno.”

Quando Quinn chiede a Nevila del perché, lei rispose “È il modo Albanese. È la Besa.”

Quinn aveva già sentito la parola Besa, un qualcosa di simile al credo, fiducia o fede, ma non l’aveva mai contestualizzato. È come un codice per gli albanesi, uno che detta la loro generosa ospitalità. Se qualcuno ti viene a cercare aiuto, darai loro un posto dove stare. È così semplice.

Quinn rimane affascinato dal concetto di Besa e contatta Orgest Beqiri, uno studente universitario albanese e appassionato di storia che aveva incontrato durante la sua permanenza in Albania.

“Shpija para se me qenë e Shqiptarit, asht e Zotit dhe e mikut”

Quando si sono incontrati, li ha spiegato il Kanun di Lek Dukagjini, un codice di leggi consuetudinarie, che si sono tramandate oralmente per secoli. Anche se il Kanun è spesso considerato l’origine della Besa, molti sostengono che la tradizione è in realtà ancor più vecchia e che il Kanun metteva semplicemente parole alle tradizioni tribali esistenti ancor prima.

“C’è un vecchio proverbio scritto nel Kanun”, spiega Orgest. “‘Shpija para se me qenë e Shqiptarit, asht e Zotit dhe e mikut’, il che significa “La casa prima di essere dell’Albanese è di Dio e dell’ospite”

Leggi anche:

“È una forte tradizione, e nei tempi più antichi, se foste un viaggiatore o cercavate rifugio, si poteva bussare alla porta della prima casa che si trovava e chiedere “Padrone di casa, vuoi degli ospiti?” e il proprietario ti avrebbe ospitato. Il Kanun dice che il padrone di casa dovrebbe avere sempre un letto pronto in qualsiasi momento del giorno o della notte, nel caso in cui un ospite arrivi inaspettatamente.

È un dovere, ma la maggior parte degli albanesi piace molto avere degli ospiti. È un punto di orgoglio per loro. Infatti, c’è una storia antica su una città del nord da qualche parte che si ribellò quando un albergo doveva essere costruito lì. Tutte le persone sono andate al municipio e si sono lamentate, dicendo che le persone che hanno bisogno di un posto di soggiorno li sarebbe bastato venire a bussare alle loro porte”.

Anche se alcuni degli aspetti più rigidi della Besa hanno perso l’uso col passare del tempo, il senso generale del dovere e ospitalità ha resistito nel popolo albanese.

Poco conosciuta per la maggior parte, l’Albania è stata uno dei pochi paesi europei a salvare quasi tutti gli ebrei di prima, offrendo rifugio a oltre 2.000 altri dai paesi circostanti. Malgrado l’occupazione nazista, gli albanesi si rifiutarono di cedere i loro ospiti, in quanto ciò non solo avrebbe provocato una grande vergogna ma avrebbe obbligato il padrone di casa a “pulire il sangue”, cioè vendicarsi.

La verità è che questa nazione balcanica è piccola e povera, e come tale, difficilmente riceve l’attenzione internazionale per le sue azioni. Eppure, in un momento in cui i rifugiati vengono allontanati a livello mondiale, sembra che ci sia molto da imparare dalla predisposizione dell’Albania per l’ospitalità.

Leggi anche:

Chi ha riportato Doruntina? Il mito, la Besa, il Kanun.