Tirana, al via la 21esima edizione della Fiera del Libro

Ha preso il via nella giornata di ieri presso il Palazzo dei Congressi la ventunesima fiera del libro di Tirana, la quale sarà aperta fino a domenica 18 novembre.

La Fiera del Libro

La Fiera, come al solito, sarà un importantissimo evento culturale per il mondo albanese ma non solo, perché tocca anche gli albanesi al di fuori dei confini: Kosovo, Macedonia e Diaspora.

Come in ogni edizione, l’oggetto principale saranno i migliori libri pubblicati durante l’anno. La Fiera radunerà tutte quelle persone il cui lavoro ha come epicentro il libro: autori, editori, traduttori, rappresentanti della stampa e dei media, al fine di sviluppare contatti culturali tra loro e promuovere la lettura in generale nel pubblico, specialmente tra i giovani. La Fiera, inoltre, presenta anche un’area esclusivamente dedicata alle discussioni su arte e cultura.

La giornata di oggi, prevede in programma la conferenza ‘Le sfide della lettura oggi! Cosa leggono i giovani in Albania’, organizzata dall’associazione degli editori albanesi, in un gruppo di discussione con editori, scrittori, rappresentanti delle istituzioni di cultura e di istruzione, insegnanti, bibliotecari, traduttori ecc., con lo scopo di condividere pensieri riguardanti la promozione della lettura e l’educazione dei lettori, specialmente ragazzi e bambini.

La cerimonia d’inaugurazione

Ieri, come da programma, si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione. Prima di essa, in occasione dell’anno commemorativo di Scanderbeg, è stato presentato il libro ‘Scanderbeg’ di Alessandro Cutolo in ristampa anastatica e traduzione in lingua albanese.

Il libro è la biografia dell’eroe albanese basata su documenti dell’archivio sforzesco, dell’archivio di stato di testimonianze documentarie, tra cui un diploma di concessione di nobilità veneta rilasciato all’eroe nazionale albanese nel 1463, e custodito nell’archivio Castriota Scanderbeg del marchese di Auletta, a Napoli.

Alessandro Cutolo

Alessandro Cutolo (Napoli, 28 marzo 1899 – Milano, 14 marzo 1995) è stato un conduttore televisivo, attore e storico italiano. Fu professore ordinario di storia medievale all’Università degli Studi di Roma di Bibliografia e Biblioteconomia all’Università Statale di Milano.

Fu il primo direttore del mensile Historia (periodico), edito da Cino del Duca, a partire dal dicembre 1957. Divenne popolare come conduttore della trasmissione ‘Una risposta per voi’ trasmessa dalla RAI dal 1954 al 1968, uno dei primi programmi di divulgazione culturale offerti dalla televisione. È stato il primo divulgatore culturale della RAI.