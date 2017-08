Theth, Zâ Festival: La musica tra antiche storie e fate di montagna

Theth lo trovi incastonato fra valli e vette. È un parco naturale situato nei pressi della città di Scutari. Come definito dalla prestigiosa Lonely Planet , Theth è ora sulla buona strada per essere la prossima grande novità in Albania.

“Zâ Festival” – musica intrecciata con storie e fiabe

Proprio questo 26 agosto, Theth diventerà la scena magica di “Zâ Festival “, organizzata per la prima volta con l’obiettivo di evidenziare il patrimonio culturale e la bellezza naturale delle Alpi albanesi.

“Se sei in buona fede, in nessuna altra parte del mondo potresti trovarti più al sicuro.” Franc Nopcka riferendosi agli abitanti di Theth

Allo stesso tempo, questo festival servirà per far incontrare persone provenienti da Albania, Kosovo, Montenegro e oltre, per una festa che dura fino a quando nasce il sole. Il cantautore Vlashent Sata, al tempo stesso ideatore e direttore artistico del festival, racconta come questo festival renderà i visitatori e turisti consapevoli della protezione ambientale.

La musica sarà intrecciata con storie e fiabe interpretate dall’attore Arben Bajraktaraj intrecciate con la musica dei cantanti Vlashent Sata , Elina Duni e Shpat Deda .

Arben Bajraktaraj Vlashent Sata Elina Duni Shpat Deda

Articolo consigliato

Vlashent Sata rivela che la partecipazione a “Zâ Festival” si può già considerare un successo, visto l’alto numero delle persone che hanno già riservato un posto.

Segui l’intervista video in albanese realizzato dal emittente Top Channel a Vlashent Sata

Theth

Non servono i numeri per parlare di luoghi come Theth. Parla la bellezza incontaminata, la flora, la fauna, i canyon, le alte montagne e la gente meravigliosa ed ospitale che vi abita. Per la bellezza di Theth ha scritto anche il grande alpinista Georg Heinshemer, paragonandolo col Tirolo, mentre il dott. Franc Nopcka riferendosi agli abitanti del luogo ha detto: “se sei in buona fede, in nessuna altra parte del mondo potresti trovarti più al sicuro.”

Una strada migliorata di asfalto da Scutari ha reso più facile l’accesso a questo villaggio praticamente sconosciuto negli ultimi anni. Visitate Theth prima che perda il suo incomparabile romanticismo e il fascino unico.

Articolo su Theth