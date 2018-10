The Brave, il film che racconta la lotta contro la criminalità al villaggio di Lazarat, Albania

Un film thriller che si basa su fatti realmente accaduti in Europa, nello specifico nel cuore dell’Albania a Lazarat, e che offre agli spettatori un viaggio nel mondo del narcotraffico e della criminalità organizzata. E’ questo ‘The Brave’, una storia che racconta di poliziotti europei che intraprendono una battaglia mortale contro le unità crimanali albanesi.

Ieri era il giorno della premiere, mentre da oggi il film sarà disponibile in tutte le sale cinematografiche di Albania e Kosovo. I fatti riportati e realmente accaduti giungeranno nelle sale grazie ad una produzione in pieno stile Hollywood, con noti attori albanesi e americani.

Il film

Sotto la regia di William Kaufman, ‘The Brave’ è interpretato da diversi attori come Arman Assante, Louis Mandylor, Gosha Kutsenko, Besart Kallaku, Ervin Bejleri, Salsano Rrapi e così via.

La collaborazione tra la casa di produzione cinematografica ‘A3 Amigos’ e la ‘Mercury Film Production’ porta in Albania l’esperienza di un regista come Kaufman, noto per il suo lavoro nella produzione di film d’azione nei grandi studi di Hollywood, così anche per film come ‘The Hit List’ e ‘Sinner and Saints’.

The Brave verrà distrubuito ufficialmente da DigitAlb in tutte le sale a partire dalla giornata di oggi.

La trama

Il film racconta una storia del villaggio albanese di Lazarat – dove per anni sono state coltivate ettari di piantagioni di marijuana – e della guerra contro la polizia. Un thriller d’azione basato su eventi di vita reale ambientati in Europa, in particolare nel cuore dell’Albania.

Un film che lascerà sicuramente gli spettaro senza fiato. Quest’ultimi saranno trasportati nel mondo infernale di narcotici, criminalità, inganno, infamia e pericolo in agguato dietro ogni angolo.

Non ci sono ulteriori dettagli su The Brave, oltre ovviamente al suo trailer, ma è facilmente intuibile – con un regista come William Kaufman al comando – che si tratterà di un thriller a tutta adrenalina.