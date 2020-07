“L’unica chiesa cattolica romana albanese nell’emisfero occidentale è stata aperta ieri in una zona fatiscente del Bronx.”, cita un articolo di New York Times pubblicato il 13 aprile 1970 del quale riportiamo uno stralcio

Centinaia di albanesi – la maggior parte dei quali rifugiati politici che hanno rischiato la vita per sopravvivere nel proprio paese – si sono riuniti nella chiesa di Nostra Signora del Buon Consiglio, in Park Avenue vicino a Tremont Avenue. La chiesa, costruita in un edificio che ospitava un’impresa, è diventata il cuore di una delle comunità più straordinarie che sono sorte in città negli ultimi anni.

La maggior parte dei circa 3.500 albanesi che vivono nella circoscrizione tra la 170esima e la 190esima strada, e University and Park Avenue, sono poveri. Ma si rifiutano di andare dai servizi sociali.

“Gli albanesi non implorano”, ha detto Fran Sokoli, tesoriere della Lega cattolica albanese americana, che ha raccolto fondi per la chiesa. “E per gli albanesi, prendere i sussidi statali è come chiedere l’elemosina per strada.”

L’accoglienza

Prima che una famiglia albanese arrivi in ​​questo paese, altri nella comunità hanno già trovato un appartamento per i nuovi arrivati, oppure vivono qui con una famiglia albanese fino a quando non viene trovato un appartamento.

Si trovano lavori per i nuovi arrivati ​​- generalmente lavori di fabbrica o manutenzione di edifici e uffici. Inoltre, gli uomini trovano lavoro come custodi per ottenere appartamenti senza affitto ed avere entrate supplementari.

Sebbene di solito vivano in quartieri poveri, gli albanesi sono raramente molestati dai rapinatori. La vendetta di sangue è forte in queste persone di montagna.

“Si trovano bene nelle aree povere”, ha detto il loro parroco, il reverendo Joseph J. Oroshi, il cui fratello è stato torturato a morte dopo la fuga del sacerdote dall’Albania. “Non disturbano nessuno. Ma se vengono disturbati, possono uccidere. Questo è successo due o tre volte. Per gli albanesi, l’onore è importante. “

I forti legami tra questi rifugiati politici con i parenti si notavano anche all’inizio della messa di ieri. Gli uomini si radunano fuori al sole, chiacchierando in albanese su lavori, famiglia e politica mondiale. Spesso si abbracciano mentre salutano l’un l’altro “tungjatjeta” (lunga vita).

Le donne, che non indossano il capello, ma dei fazzoletti, non si aggirano fuori. Entrano subito nell’edificio a tre piani, scegliendo i banchi sul lato sinistro. Gli uomini siedono destra, preservando la tradizione della separazione dei sessi nella Chiesa. Alcune delle donne più giovani indossano gonne al ginocchio.

A casa loro la religione vietata

Mentre i bambini, in una sezione adiacente dell’edificio, ascoltano le lezioni della scuola domenicale, Padre Oroshi, un uomo di mezza età, di spalle larghe, dice che probabilmente questa è l’unica chiesa cattolica albanese al mondo, perché la religione in Albania è vietata.

Mentre indossa le sue vesti bianche e dorate, padre Oroshi ci dice che circa il 10% dell’Albania è cattolico romano, il 70% musulmano e il 20% ortodosso, perché i turchi avevano occupato l’Albania per circa quattro secoli fino al 1912.

Fuori, con l’aiuto di interpreti, alcuni uomini raccontano storie di fuga. Una famiglia aveva trascorso mesi lavorando solamente di notte, rompendo i mobili per usare il legno a costruire una barca. Alla fine, 20 di loro sono fuggiti nella barca attraversando il lago per passare in Jugoslavia. Gli uomini remavano mentre le donne e bambini otturavano l’imbarcazione che imbarcava acqua.

Ora, hanno detto, la Jugoslavia manda indietro in ​​Albania i fuggitivi. Nemmeno una lettera si può scambiare con i loro amici e parenti in Albania.

In una vena più allegra, alcuni di loro hanno ricordato la loro ricerca di otto anni per avere una chiesa propria dopo avere frequentato almeno altre tre chiese nel Lower East Side, nella West Side e nel Bronx. All’inizio c’erano solo circa 30 albanesi che frequentavano una chiesa slovena e tre altre chiese cattoliche romane.

Costo di costruzione della chiesa $ 75.000

Poi, l’anno scorso, hanno appreso che un’impresa funebre era in vendita. Padre Oroshi e i suoi sostenitori hanno concluso l’affare per $75.000, senza contrattare.

“Eravamo tutti così felici di avere una chiesa”, ha detto padre Oroshi, “e nessuno si è opposto al prezzo”.

Per mesi, i membri della congregazione hanno lavorato nell’edificio, facendo lavori di carpenteria, impianti elettrici e idraulici. Persino l’altare è costruito a mano. Molti banchi e un confessionale sono stati donati dalla chiesa cattolica romana di Santa Chiara, nel Bronx. Sabato pomeriggio, alcuni uomini stavano ancora sistemando il tappeto rosso sull’altare e testando le barre che avevano installato fuori dalle vetrate.

Poco dopo l’11, suonò il campanello e gli uomini terminarono le conversazioni per entrare in chiesa per la messa. La voce di padre Oroshi risuonò attraverso la chiesa mentre intonava la messa in albanese. A parte il piagnucolio di un bambino, la congregazione è assolutamente tranquilla.