20 febbraio 1991: Albania segna 27 anni dal crollo della statua del dittatore Enver Hoxha a Tirana

20 febbraio 1991. Questa data è ricordata nella storia albanese come il giorno del crollo della statua del dittatore Enver Hoxha. I susseguirsi di quegli eventi che hanno avuto luogo in piazza “Scanderbeg”, hanno messo l’Albania all’attenzione della comunità internazionale.

Il crollo del busto di Enver Hoxha avrebbe segnato la rottura con il passato e l’inizio di una nuova era, del post comunismo o, come lo chiamano gli ottimisti, quella della democrazia.

LA STATUA di Enver Hoxha, l’ enorme simulacro in bronzo che dominava la capitale albanese dal centro di Piazza Skanderbeg, è stata abbattuta da una folla immensa: l’ Albania non finisce di sorprendere.<

A Tirana ieri migliaia e migliaia di persone si parla di centomila manifestanti per ore si sono scontrate a colpi di pietre con la polizia, che ha risposto con lacrimogeni e manganellate. Al culmine degli scontri, i poliziotti però sono stati annichiliti, messi da parte dai manifestanti che erano immensamente superiori per numero e per capacità di dar battaglia alle forze dell’ ordine.