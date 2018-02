Torna a marzo il festival La Spezia Short Movie, quest’anno il Paese ospite è l’Albania

Partirà il 2 marzo prossimo il La Spezia Short Movie Awards – Festival Internazionale del Cortometraggio. Il festival nasce nel 2015 da un’idea di Daniele Ceccarini, regista, e Paola Settimini, autrice, con l’obiettivo di creare un fevento che unisca l’aspetto di ricerca a quello dell’attenzione verso i gusti del pubblico, un evento che valorizzi il territorio dando un ruolo attivo all’artista e allo spettatore e creando una sinergia tra cinema, arte e territorio.

Il festival, patrocinato anche dalla Genova-Liguria Film Commission, nelle sue prime due edizioni, è stato molto partecipato dal pubblico che ha letteralmente riempito la sala del Cinema Il Nuovo dove si sono svolte le proiezioni e la premiazione e ha registrato la partecipazione di oltre 400 opere di registi italiani e stranieri. Alla prima edizione 2016 ha partecipato il noto storico del cinema Adriano Aprà, alla seconda edizione 2017 l’attore Alessandro Haber.

La direzione artistica è affidata a Paola Settimini e allo sceneggiatore Paolo Logli. Presidente del premio è il regista Daniele Ceccarini, mentre presidente di giuria è il docente universitario di Storia del Cinema Roberto Danese.

La giuria è composta da Silvano Andreini (presidente dell’Associazione Culturale Film Club Pietro Germi che gestisce a La Spezia il cinema Il Nuovo), Silvia Badon (studiosa di cinema balcanico), Salvatore Calcagnini (già assessore alla cultura del Comune di Porto Venere), Lisa Castagna (regista), Roberto Di Maio (attore), Marco Ferrari (giornalista, scrittore e autore televisivo), Alberto Grassi (Presidente Circolo Culturale Fantoni), Massimo Olcese (attore), Giovanna Servettaz (autrice), Matteo Taranto (attore), Fulvio Wetzl (regista), Dario Vergassola (comico e attore).

Il regista vincitore del miglior corto in assoluto di ogni edizione partecipa in qualità di giurato l’anno successivo. Nel 2017 abbiamo quindi avuto tra i giurati il regista messicano Roberto Valdes che nel 2016 vinse con il corto Algien. Nel 2018 avremo invece il regista marocchino Elia Moutamid che nel 2017 vinse con il corto Gaiwan.

I premi assegnati sono: miglior regia, miglior fotografia, miglior attore, miglior attrice, miglior sceneggiatura, miglior corto in assoluto.

Da questa terza edizione verrà assegnato anche un Premio della Stampa da una giuria apposita composta da giornalisti collaboratori di testate italiane e straniere media partner del festival. Verrà assegnato anche il Premio Diari di Cineclub, periodico di cultura e informazione cinematografica, prestigioso partner del Festival.

Il festival da quest’anno ha ottenuto il patrocinio di Rai Liguria, quale riconoscimento al valore culturale e sociale della manifestazione, e del Ministero della Cultura in Albania.

Il festival La Spezia Short Movie si è affermato in soli due anni come una realtà culturale importante per la città e si propone di continuare a crescere e a consolidarsi a livello nazionale e internazionale, con la consapevolezza che la partecipazione culturale produce ricadute anche sul piano sociale ed economico che costituiscono un valore aggiunto per i territori.

PROGRAMMA

Venerdì 2 marzo h. 17 c/o Mediateca Regionale Sergio Fregoso

Cinema albanese, rassegna di cortometraggi. Ingresso libero

Proiezione di Daybreak di Gentian Koci. Ingresso libero

Ospiti Agron Domi, direttore del Tirana Film Festival, Ylljet Alicka, scrittore e sceneggiatore, Gentian Koci, regista.

Quest’anno il Paese ospite è l’Albania, dove il cinema da tempo sta cercando di emergere in campo internazionale, riscattandosi da un passato silenzioso e marginale.

Sabato 3 marzo

h. 09.00 c/o Mediateca Regionale Sergio Fregoso

Proiezione per le scuole del film Lamerica alla presenza del regista Gianni Amelio

h. 18.00 c/o Mediateca Regionale Sergio Fregoso

Presentazione del libro “Padre quotidiano” (edizioni Mondadori) di Gianni Amelio. Sarà presente il regista. Ingresso libero

h. 21.00 c/o Cinema Il Nuovo

Premio alla Carriera al regista Gianni Amelio. Proiezione del film La Tenerezza alla presenza del regista.

Domenica 4 marzo h.17 c/o Mediateca Regionale Sergio Fregoso

Proiezione cortometraggi finalisti del La Spezia Short Movie e premiazione. Ingresso libero.

E’ attivo il sito internet del festival che viene aggiornato periodicamente anche durante l’anno con notizie di cinema, recensioni, interviste, etc.

https://laspeziashortmovie.wordpress.com/

E’ attiva inoltre la pagina facebook

https://www.facebook.com/laspeziashortmovie/