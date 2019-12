L’ultima, in ordine di serie, a mettere piede in Albania è la popostar albanese (nata a New York) Bebe Rexha, arrivata ieri a Bubq, vicino Croia (Krujë), per seguire da vicino la distribuzione dei fondi raccolti a favore dei terremotati e assistendo in prima persona all’inizio della costruzione di due nuove abitazioni.

La popstar americana, di origini albanesi, Bebe Rexha è arrivata a Bubq, Krujë (Croia), una delle zone colpite dal… Geplaatst door ALBANIA NEWS op Maandag 2 december 2019

In realtà, dal 26 novembre, giorno del tragico terremoto, tutto il mondo dello star-system albanese, in patria e all’estero, ha dato prova di un grande coinvolgimento emotivo, mobilitando i propri follower a contribuire con delle donazioni e, dove possibile, muovendosi direttamente sui posti del disastro.

Eccezionale solidarietà femminile dalle popstar del Kosovo. Oltre alla succitata Bebe Rexha, anche Dua Lipa e Rita Ora, attraverso i loro account social, hanno manifestato solidarietà al popolo albanese attivando le donazioni tramite i loro sostenitori, mentre loro, direttamente, hanno donato una somma pari a 2 milioni di euro.

Anzi, Rita Ora, raccogliendo una segnalazione del Sindaco di Tirana Erjon Vielaj, ha ‘adottato’ una famiglia di terremotati, la famiglia Sala, 5 componenti nel villaggio tironiano di Pinar, e ha finanziato la ricostruzione della loro casa in tempi record, si spera entro la fine dell’anno.

Non è mancata nemmeno la partecipazione degli albanesi ‘di casa nostra’.

Il cantante Ermal Meta, stando anche a quanto riportato dal sito web della famosa Radio Italia, oltre che dal profilo Twitter ufficiale del cantante, ha risposto ad un’altra richiesta di aiuto del Sindaco di Tirana contribuendo personalmente alla ricostruzione della casa della famiglia Alla.

La cantante Anna Oxa parteciperà mercoledì 4 dicembre al Festival albanese ‘Kënga magjikë’, che si terrà a Tirana e i cui introiti verranno devoluti ai terremotati.

La cantante e attrice Elhaida Dani, in un concerto tenuto con Riccardo Cocciante, ha dedicato la canzone ‘Vivere per amare’, tratta dal musical ‘Notre Dame de Paris, alla sua Albania martoriata dal terremoto.

La concertista e attrice di teatro Irida Gjergji terrà ad Orsogna, in provincia di Chieti, un concerto il 15 dicembre dedicato a Durazzo, la sua città natale, quella maggiormente colpita dal sisma.

La soprano Ermonela Jaho e il musicista Saimir Pirgu, cresciuti professionalmente in Italia anche se lavorano prevalentemente all’estero, da giorni pubblicizzano sui loro profili social la campagna ufficiale e-albania.al/dhuro.

Passando dal canto alla danza, una commossa partecipazione c’è stata anche da parte del famoso ballerino Kledi Kadiu. Che, anzi, nonostante abiti da anni a Rimini, è stato svegliato nel cuore della notte dalla scossa, che, ricordiamolo, è stata distintamente avvertita anche in Italia.

Non appena ce ne saranno le condizioni, visto che per motivi organizzativi è stato tutto rimandato, Kledi terrà uno stage di danza a Tirana il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

L’IllyriaTrio, gruppo di musicisti guidato dalla cantante Hersi Matmuja, terrà il 7 dicembre un concerto a Riano, vicino Roma, il cui incasso verrà devoluto ai terremotati.

Siamo sicuri che, con l’avvicinarsi delle festività, non mancheranno altri appuntamenti pubblici in cui poter contribuire a favore dei terremotati.

Come sempre, Albania News cercherà di darvene informazione in tempo utile per prendervi parte.