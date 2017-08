Dua Lipa, Bebe Rexha e Rita Ora stanno fissando nuove regole dominando le classifiche ufficiali UK top 10.

La vetta della classifica singoli UK dal 2015 sembrava essere un miraggio per le cantanti soliste donne. Fin’ora irraggiungibile per popstar del calibro di Lady Gaga e Katy Perry, a tingere di rosa il trono della Official Singles Chart ci ha pensato l’ultimo singolo di Dua Lipa, New Rules, che a questo punto si conferma a tutti gli effetti una smash-hit!

A questo punto che ci troviamo davanti ad uno dei nomi cardine del panorama pop dei prossimi anni.

Chi è Dua Lipa

Dua Lipa (Londra, 22 agosto 1995), ha vissuto in Kosovo per un paio di anni da ragazza. Torna a Londra con l’intento di farsi strada nel mondo della musica, anche grazie alla presenza del padre, il cantante rock kosovaro Dukagjin Lipa: decide così di aprire un canale YouTube, su cui pubblica sue cover di cantanti come Christina Aguilera e Nelly Furtado. Contestualmente inizia a lavorare come modella.

Per la cantante italiana Annalisa ha scritto il brano Used to You, estratto come singolo nel 2016, tradotto poi in italiano in Potrei abituarmi .

Dua Lipa – New Rules

Chi è Rita Ora

Rita Ora, nata Rita Sahatçiu (Prishtina, 26 novembre 1990). Dopo aver recitato una piccola parte nella pellicola Fast & Furious 6, uscita nel 2013, nel dicembre dello stesso anno viene scelta per vestire i panni di Mia Grey nella trasposizione cinematografica del best-seller britannico di genere erotico Cinquanta sfumature di grigio della scrittrice E. L. James.

Agli inizi di maggio 2017 la cantante annuncia tramite il proprio profilo Instagram che il 26 maggio verrà pubblicato il suo nuovo singolo Your Song. Il 10 agosto 2017 viene pubblicata la sua collaborazione con il dj Avicii dove presta la voce nella canzone Lonely Together.

Rita Ora – Your Song

Chi è Bebe Rexha

Bebe Rexha, pseudonimo di Bleta Rexha (Brooklyn, 30 agosto 1989). Lo stile musicale di Bebe Rexha è influenzato da musicisti quali Stevie Wonder, Tori Amos, John Legend e The Temptations.

Nel 2016 pubblica il singolo No Broken Hearts, che presenta la collaborazione di Nicki Minaj, ma non sarà presente nel suo imminente album di debutto, il cui titolo confermato da lei stessa è All Your Fault (la cui uscita è prevista per il 17 febbraio 2017), partecipa come artista principale al singolo In the Name of Love di Martin Garrix e co-scrive il singolo Team di Iggy Azalea. Il 28 ottobre pubblica su tutte le piattaforme musicali il singolo I Got You, il primo estratto del suo album di debutto.

Bebe Rexha – I Got You