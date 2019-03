La rivista online ‘Mixmag’ – specializzata in articoli sulla cultura musicale elettronica – ha dedicato un approfondimento alla vita notturna di Tirana, in cui si parla di DJ molto noti nella capitale albanese e di come questi stiano lavorando per promuovere la musica elettronica.

La musica elettronica in Albania

Kristi Gega è uno di questi: proprietario e manager della Prodjscholl Metronom, un’accademia musicale specializzata in musica elettronica, appartiene a un collettivo di artisti, musicisti e DJ che stanno lottando per portare in Albania la cultura della musica dance.

La musica techno-elettronica, infatti, non è ancora entrata del tutto nel capitale albanese. Escludendo festival occasionali, a Tirana suonano per lo più DJ mainstream di musica commerciale.

Il paese, negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante; l’economia è in crescita e molti ex emigrati hanno deciso di tornare a casa. Tutto ciò è visto da DJ e produttori come un’opportunità, come spiega Rubin Beqo, uno dei comproprietari del Centro Culturale Tulla (un negozio di dischi e uno spazio per eventi a Tirana).

Poiché attualmente a Tirana esistono ancora solo pochi locali dedicati alla musica elettronica, coloro che desiderano ascoltarla devono improvvisare qualcosa. Proprio come l’ultimo progetto di Beqo: suonare musica elettronica in un parcheggio sotterraneo, per questo motivo chiamato ‘Minus One’.

“Tutti qui sostengono di essere DJ perché hanno un pc da cui mettere musica. Il nostro obiettivo è quello di rendere tutto più professionale.” – afferma, invece, la DJ Teelco, parte del team della Prodjschool Metronom.

Gran parte di questa educazione sta sviluppando una nuova consapevolezza del vinile:

“L’unica idea che avevamo dei giradischi risaliva a prima della seconda guerra mondiale, quindi era in un certo modo legato esclusivamente all’aristocrazia.” – spiega Rubin Beqo.

Il suo Centro Culturale Tulla sta cercando di combattere questo pensiero, importando vinili e lavorando con negozi di elettronica locali per vendere giradischi a prezzi economici. E pian piano, la cultura della musica elettronica in Albania va diffondendosi non solo nel paese, ma anche al di là dei confini.

Lo scorso anno, è stato ospitato il nuovo festival ‘Kala’ a Dhermi, un vero successo con artisti come Moodymann e Todd Terje. C’è ancora più attesa, invece, per l’imminente festival ‘Unum’ che si svolgerà a Shëngjin (San Giovanni di Medua) e che ospiterà DJ del calibro di Ricardo Vilalobos, Luciano, Joseph Capriati e molti altri ancora da annunciare.