Festivali i Këngës – ritorna il tradizionale concorso musicale in Albania

Festivali i Këngës, che giungerà quest’anno alla sua edizione numero 56, è conosciuto per esser rimasto tra gli ultimi concorsi in Europa ad avvalersi di performance accompagnate dall’orchestra. In questo senso, il FiK ha un importante gemello: il Festival di Sanremo. La sede fissa, dal 1989, è il Palazzo dei Congressi di Tirana

Come riporta Eurofestival News, la storia del concorso va, in qualche modo, di pari passo con quella dell’Albania: nel 1972, gli organizzatori furono imprigionati dagli uomini del dittatore Enver Hoxha con l’accusa di aver corrotto le menti dei giovani. Per 12 anni, le canzoni sono finite sotto l’occhio della censura e molti dei temi erano legati allo sviluppo della nazione e alle figure di governo.

Dal 1985, con la morte di Hoxha e con la fine imminente del regime comunista, la censura fu allentata e le canzoni tornarono a trattare temi ben più generali di quelli governativi. Il concorso, che si tiene sempre nel periodo natalizio, funge dal 2003 da selezione nazionale per l’Eurovision.

Festivali i Këngës 56

Quest’anno gli artisti in gara sono 22, suddivisi in due semifinali che si svolgeranno il 21 e 22 dicembre, volte a decretare il passaggio di 14 di essi alla finale del 23 dicembre. Eccoli (con annessi titoli e relative traduzioni in italiano):

AkullThyesit – Divorci (Divorzio)

– Divorci (Divorzio) Artemisa Mithi – E dua botën (Io amo il mondo)

– E dua botën (Io amo il mondo) Bojken Lako – Sytë e shpirtit (Gli occhi dell’anima)

– Sytë e shpirtit (Gli occhi dell’anima) Denisa Gjezo – Zemër ku je (Amore mio, dove sei)

– Zemër ku je (Amore mio, dove sei) Elton Deda – Fjalët (Le parole)

– Fjalët (Le parole) Endri & Stefi – Mesazh (Messaggio)

– Mesazh (Messaggio) Ergi Bregu – Bum bum (Bum bum)

– Bum bum (Bum bum) Eugent Bushpepa – Mall (Bramosia)

– Mall (Bramosia) Evans Rama – Gjurmët (Le tracce)

– Gjurmët (Le tracce) Genc & David Tukiçi – Të pandarë (Inseparabile)

– Të pandarë (Inseparabile) Inis Neziri – Piedestal (Piedistallo)

– Piedestal (Piedistallo) Lorela Sejdini – Pritëm edhe pak (Aspettami ancora un po’)

– Pritëm edhe pak (Aspettami ancora un po’) LYNX – Vonë (Tardi)

– Vonë (Tardi) Manjola Nallbani – I njëjti qiell (Lo stesso cielo)

– I njëjti qiell (Lo stesso cielo) Mariza Ikonomi – Unë (Io)

– Unë (Io) NA & Festina Mezini – Tjetër jetë (Un’altra vita)

– Tjetër jetë (Un’altra vita) Orgesa Zaimi – Ngrije zërin (Alza la tua voce)

– Ngrije zërin (Alza la tua voce) Redon Makashi – Ekziston (Tu esisti)

– Ekziston (Tu esisti) Rezarta Smaja & Luiz Ejlli – Ra një yll (Una stella è caduta)

– Ra një yll (Una stella è caduta) Tiri Gjoci – Orë e ndalur (Orologio fermo)

– Orë e ndalur (Orologio fermo) Voltan Prodani – E pamundur (Impossibile)

– E pamundur (Impossibile) Xhesika Polo – Përjetë (Per sempre)

L’Albania non ha mai vinto l’Eurovision, ma ha raccolto il quinto posto nel 2012 con “Suus” di Rona Nishliu.

Nell’ultima edizione, a Kiev, è finita lontanissima dalla finale con World di Lindita. Degli artisti presenti quest’anno, solo Luiz Ejlli è già stato in gara in Europa, uscendo in semifinale nel 2006.

In questa edizione del Festivali i Këngës, che funge da selezione nazionale dell’Albania all’Eurovision Song Contest, è stato invitato quale ospite d’onore un grandissimo della musica italiana, Riccardo Cocciante.

