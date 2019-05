Prenderà il via domani la 64esima edizione dell’Eurovision Song Contest, il festival musicale internazionale organizzato annualmente dai membri dell’Unione Europea di radiodiffusione (UER).

Per l’edizione di quest’anno, che si terrà in Israele e si concluderà sabato 18 maggio, a rappresentare l’Albania ci sarà Jonida Maliqi, vincitrice della 57esima edizione del festival della canzone albanese.

Il format sarà quello classico, ovvero con due semifinali e la finale: Jonida Maliqi si esibirà nella seconda semifinale, quella di giovedì, per quattordicesima. Il suo obiettivo minimo sarà quello di migliorare l’undicesimo posto di Eugent Bushpepa dello scorso anno.

L’Albania all’Eurovision Song Contest

Dal 2004, anno della prima partecipazione albanese, l’Albania ha sempre gareggiato nella principale manifestazione musicale europea:

2004 – Anjeza Shahinicon ‘The Image of You’ (settimo posto finale)

2005 – Ledina Cela con ‘Tomorrow I Go’ (sedicesimo posto finale)

2006 – Luis Ejllicon ‘Zjarr e ftohte’ (non qualificato alla finale)

2007 – Aida e Frederik Ndocicon ‘Hear My Plea’ (non qualificato alla finale)

2008 –Olta Boka con ‘Zemren e lam peng’ (diciasettesimo posto finale)

2009 – Kejsi Tolacon ‘Carry me in your dreams’ (diciasettesimo posto finale)

2010 – Juliana Pashacon ‘It’s All About you’ (sedicesimo posto finale)

2011 – Aurela Gaçecon ‘Feel the passion’ (non qualificato alla finale)

2012 – Rona Nishliucon ‘Suus’ (quinto posto finale)

2013 – Adrian Lulgjuraje Bledar Sejko con ‘Identitet’ (non qualificato alla finale)

2014 – Hersicon ‘One Night’s Anger’ (non qualificato alla finale)

2015 – Elhaida Danicon ‘I’m alive’ (diciasettesimo posto finale)

2016 – Eneda Tarifacon ‘Fairytale’ (non qualificato alla finale)

2017 – Linditacon ‘World’ (non qualificato alla finale)

2018 – Eugent Bushpepa ‘Mall’ (undicesimo posto finale)

Jonida Maliqi

Jonida Maliqi si è fatta conoscere al grande pubblico nel 1995 quando a soli 13 anni ha partecipato al Festivali i Këngës, il principale evento musicale albanese, in coppia con il cantante Aleksandër Rrapi con il brano ‘Planeti i fëmijëve’.

Nel 1997 è ritornata al festival in coppia con Kastriot Tusha, dove hanno presentato un brano ispirato da Madre Teresa di Calcutta. Ha fatto ritorno al festival come solista nel 1999, cantando ‘Do jetoj pa ty’ e guadagnando un secondo posto, e nel 2004 con ‘Frikem se më pëlqen’, classificandosi terza. Nel 2010 ha presentato per l’unica volta il Festivali i Këngës.

Nel 2019 ha preso parte per la decima volta alla cinquantasettesima edizione del Festivali i Këngës. Nella serata finale della manifestazione è stata proclamata vincitrice con il brano ‘Ktheju tokës’, concedendole il diritto di rappresentare l’Albania all’Eurovision Song Contest 2019 a Tel Aviv.