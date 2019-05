Jonida Maliqi e la sua canzone ‘Ktheju Tokës’ parteciperanno alla finalissima di sabato dell’Eurovision Song Contest 2019.

La cantante albanese, infatti, ha brillato nella serata di ieri – quella della seconda semifinale – grazie al suo singolo dedicato agli emigrati e alla loro terra d’origine, al quale il pubblico ha reagito con numerosi applausi.

Anche la pagine Facebook dell’Eurovision Song Contest ha elogiato la voce della cantante vincitrice della 57esima edizione del festival della canzone albanese, definendola ‘incantevole’.

La finale

Ventisei paesi si esibiranno nella finale dell’Eurovision Song Contest 2019 domani a partire dalle ore 21:00 (diretta Rai 1 con il commento di Federico Russo e Flavio Insinna).

Jonida Maliqi si esibirà per seconda, la posizione considerata maledetta perché nessuno ha mai vinto partendo da lì. Superstizione o non, l’obiettivo minimo della cantante albanese rimane quello di migliorare l’undicesimo posto raggiunto lo scorso anno da Eugent Bushpepa.

Mahmood, in rappresentanza dell’Italia e uno dei favoriti della vigilia, si esibirà con la sua ‘Soldi’ per ventiduesimo. Questo l’ordine completo di esibizione:

Malta; Albania; Repubblica Ceca; Germania; Russia; Danimarca; San Marino; Macedonia del Nord; Svezia; Slovenia; Cipro; Olanda; Grecia; Israele; Norvegia; Regno Unito; Islanda; Estonia; Bielorussia; Azerbaijan; Francia; Italia; Serbia; Svizzera.

Come votare

Il vincitore dell’Eurovision sarà indicato attraverso i voti provenienti da tutti i paesi partecipanti, anche quelli usciti nelle due semifinali.

Il meccanismo di voto della manifestazione non è semplicissimo: ogni paese assegna un punteggio a ogni canzone, tranne quella del proprio paese: al 50 per cento il giudizio tiene conto di quello ottenuto con il televoto e al 50 per cento di quello proposto da una giuria di esperti.

Le giurie hanno già votato in questi giorni, ma i risultati verranno svelati solamente questa sera durante la finale e poi sommati a quelli del televoto.

Da casa si può votare in tre modi: attraverso l’app ufficiale dell’Eurovision Song Contest, inviando un sms con il codice della canzone (il numero 2 per Jonida Maliqi) al 4754750, oppure chiamando il 894222 da rete fissa.