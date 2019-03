L’Eurovision Song Contest 2019 – che si terrà in Israele dal 14 al 18 maggio – vedrà come rappresentante albanese Jonida Maliqi, vincitrice della 57esima edizione del festival della canzone albanese.

La videoclip del suo singolo ‘Ktheju tokës’, con la quale parteciperà all’Eurovision Song Contest, è stata pubblicata nella giornata di domenica: il video – elaborato da Triangle Media Group – si basa sul messaggio della canzone.

Jonida Maliqi

Jonida Maliqi si è fatta conoscere al grande pubblico nel 1995 quando a soli 13 anni ha partecipato al Festivali i Këngës, il principale evento musicale albanese, in coppia con il cantante Aleksandër Rrapi con il brano ‘Planeti i fëmijëve’.

Nel 1997 è ritornata al festival in coppia con Kastriot Tusha, dove hanno presentato un brano ispirato da Madre Teresa di Calcutta. Ha fatto ritorno al festival come solista nel 1999, cantando ìDo jetoj pa tyì e guadagnando un secondo posto, e nel 2004 con Frikem se më pëlqen, classificandosi terza. Nel 2010 ha presentato per l’unica volta il Festivali i Këngës.

Nel 2019 ha preso parte per la decima volta alla cinquantasettesima edizione del Festivali i Këngës. Nella serata finale della manifestazione è stata proclamata vincitrice con il brano ‘Ktheju tokës’, concedendole il diritto di rappresentare l’Albania all’Eurovision Song Contest 2019 a Tel Aviv.

L’Albania all’Eurovision Song Contest

Dal 2004, anno della prima partecipazione albanese, l’Albania ha sempre gareggiato nella principale manifestazione musicale europea: