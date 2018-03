Eurovision 2018, destinazione Lisbona. Albania ci prova con Eugent Bushpepa

Eugent Bushpepa rappresenterà l’Albania all’Eurovision Song Contest 2018 che si svolgerà dall’8 al 12 Maggio a Lisbona. E’ stato il primo cantante della manifestazione a rivelare la sua canzone a Dicembre, ovvero il singolo ‘Mall’, ma è stato anche l’ultimo, qualche giorno fa, a rivelare la versione finale di tre minuti della sua traccia. La versione iniziale della sua canzone, infatti, durava più di quattro minuti. Con questa modifica, è stato creato un pezzo più efficace e di grande impatto.

Chi è Eugent Bushpepa

Dopo aver terminato il liceo, Eugent Bushpepa lascia l’Albania e si trasferisce in Italia per continuare il suo percorso musicale. Nel 2006 fa ritorno nella terra delle aquile e inizia a lavorare come cantante presso l’emittente televisiva Top Channel.

La sua carriera ha inizio ufficialmente nel 2007, con la pubblicazione del brano rock Maska e Madhështisë in occasione della partecipazione alla quarta edizione del Top Fest.

Nel marzo dello stesso anno, con la sua band funge da supporto al gruppo rock Deep Purple durante la tappa in Albania del loro tour. Tra i momenti salienti più importanti della sua carriera c’è l’esibizione con Ron ‘Bumblefoot’ Thal, chitarrista dei Guns N’Roses, all’Oktoberfest di Korçë .

L’anno scorso ha preso parte alla 50esima edizione del Festival della Canzone, il principale festival musicale albanese. Vincendo con il suo brano ‘Mall’ ha guadagnato il diritto di rappresentare l’Albania all’Eurovision Song Contest 2018.

L’Albania all’Eurovision

Dal 2004, anno della prima partecipazione albanese, l’Albania ha sempre gareggiato nella principale manifestazione musicale europea:

2004 – Anjeza Shahini con ‘The Image of You’

con ‘The Image of You’ 2005 – Ledina Cel a con ‘Tomorrow I Go’

a con ‘Tomorrow I Go’ 2006 – Luis Ejlli con ‘Zjarr e ftohte’

con ‘Zjarr e ftohte’ 2007 – Aida e Frederik Ndoci con ‘Hear My Plea’

con ‘Hear My Plea’ 2008 – Olta Boka con ‘Zemren e lam peng’

con ‘Zemren e lam peng’ 2009 – Kejsi Tola con ‘Carry me in your dreams’

con ‘Carry me in your dreams’ 2010 – Juliana Pasha con ‘It’s All About you’

con ‘It’s All About you’ 2011 – Aurela Gaçe con ‘Feel the passion’

con ‘Feel the passion’ 2012 – Rona Nishliu con ‘Suus’

con ‘Suus’ 2013 – Adrian Lulgjuraj e Bledar Sejko con ‘Identitet’

e Bledar Sejko con ‘Identitet’ 2014 – Hersi con ‘One Night’s Anger’

con ‘One Night’s Anger’ 2015 – Elhaida Dani con ‘I’m alive’

con ‘I’m alive’ 2016 – Eneda Tarifa con ‘Fairytale’

con ‘Fairytale’ 2017 – Lindita con ‘World’

Guarda il video clip ufficiale “Mall” di Eugent Bushpepa