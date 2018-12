Ermal Meta, ospite speciale al “Festival della Canzone Albanese ’18” a Tirana

Ermal Meta ha ufficializzato la sua presenza nella 57esima edizione del Festival della Canzone albanese in veste di ospite speciale.

La kermesse canora avrà luogo a Tirana dal 20 al 22 dicembre ’18 e sarà la prima volta che il cantante originario di Fier parteciperà ad un festival di canzone albanese.

Ricordiamo che il 56esimo “Festivali i Këngës” si è svolto presso il Palazzo dei Congressi di Tirana dal 21 al 23 dicembre 2017, e ha decretato il rappresentante dell’Albania all’Eurovision Song Contest 2018.

Il festival è stato vinto dal cantante albanese Eugent Bushpepa con il brano “Mall”.

Per l’occasione eurovisiva, all’Eurovision 2018 si erano incontrati casualmente in trio i cantanti di origine albanese, in veste di rappresentanti di stati diversi, ergo:



Ermal Meta in coppia con Fabrizio Moro per l’Italia, Eugent Bushpepa per l’Albania ed Eleni Foureira – sempre albanese di origini anche lei – per Cipro.

Invece, come ospite speciale al Festival della Canzone Albanese dell’anno scorso “FiK 2017”, ha partecipato all’evento di Tirana, Riccardo Cocciante.

Ermal annuncia al contempo nuovi sold out per i suoi concerti ad inizio anno nuovo e nella primavera 2019.



Inoltre, per quanto riguarda la classifica dei cantanti più amati in Spagna, dedotta da una lista stilata sulla piattaforma Shows On Demand, risulta il quarto.



Per cui, per la Spagna, Ermal Meta è il quarto artista più richiesto da parte del pubblico spagnolo per esibirsi in un concerto nel loro paese.