Ermal Meta a Sanremo 2018

Con la canzone “Non mi avete fatto niente” il cantautore e compositore albanese naturalizzato, Ermal Meta parteciperà alla 68° edizione del festival di Sanremo.

Sulla scena del teatro Ariston sarà in gara con i big della musica italiana. Il cantante stesso sulle reti sociali ha scritto: “Comincia un nuovo viaggio, sarà molto bello”. La canzone che presenterà a Sanremo “Non mi avete fatto niente” sarà un duo con Fabrizio Moro.

Questo singolo tratta la tematica del terrorismo, attualissima tematica nei tempi in cui viviamo. Il cantautore albanese Ermal Meta dichiara che si tratta di una “ribellione umana contro la paura degli attacchi terroristici”.

“Non mi avete fatto niente” è una sorta di inno che sprona a reagire, a non darla vinta a coloro che seminano terrore: “A volte – aggiunge Ermal Meta – bisogna affrontare proprio le cose che più temi per riuscire a sconfiggerle o comunque per lasciartele alle spalle. Questa canzone vuole essere una sorta di invito a lasciare andare ogni tipo di paura perché tanto il tempo assorbe tutto. La cosa importante è non fermare la propria voglia di vivere perché nonostante tutto questo pianeta è veramente bello”.

Teaser del video di “Non mi avete fatto niente”

Le immagini mostrano delle scene di guerra viste (purtroppo) troppe volte nei servizi dei telegiornali: edifici sventrati dai bombardamenti, razzi che si innalzano in volo nel cielo pronti a colpire il bersaglio, soldati che si muovono tentando di evitare i colpi dei nemici e il primo piano di una tenerissima bambina, ricoperta dalla polvere delle macerie con le mani giunte in preghiera.

Il 2017 è stato un anno pieno di successi per l’artista italo-albanese dopo il terzo posto al Sanremo e il premio della critica Mia Martini. Al album “Vietato Morire” fanno parte le canzoni “Ragazza Paradiso”, “Voodoo Love” e “Piccola Anima”.

Alcune settimane fa Ermal Meta è stato premiato da MTV Europe Music Awards.

Chi vincerà Sanremo 2018?

Tra tutti gli artisti in gara, è proprio il duo inedito Ermal-Moro il favorito per la vincita della 68esima edizione di Sanremo. I bookmarker hanno fatto sapere che sono questi due artisti ad avere più probabilità di vincita del Festival.