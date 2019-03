Il noto cantante albanese Ermal Meta tornerà ad esibirsi a Tirana stasera – a partire dalle ore 20:15 – nel palazzo dei Congressi di Tirana.

Al suo fianco, ci saranno gli GnuQuartet – un poker d’artisti italiani che in mattinata all’ArTurbina ha voluto rendere omaggio a Fabrizio De Andrè, a 20 anni dalla sua scomparsa – che porteranno un’atmosfera magica ed indimenticabile.

Il concerto rappresenta la quinta tappa del tour di Ermal Meta nei teatri: le primi quattro esibizioni si sono svolte rispettivamente a Nizza, Monferrato, Milano e Napoli.

In mattinata, il cantante si è incontrato con il sindaco di Tirana, Erion Veliaj, e come vuole ormai la ‘tradizione’ hanno piantato insieme un albero:

“Stamattina ho piantato una quercia insieme a Erion Veliaj il super sindaco di Tirana. Ci vorrebbero più persone come lui.” – si legge nel tweet pubblicato in mattinata da Meta.

Ermal Meta in Albania

Il vincitore del festival di Sanremo dello scorso anno non perde occasione per tornare nella sua terra natale. Dalla scorsa estate ad oggi, infatti, Meta è già tornato due volte in Albania.

Indimenticabile il concerto degli inizi di giugno in piazza Scanderbeg a Tirana, un evento a testimonianza – come dichiarò a suo tempo il sindaco Veliaj – dell’amicizia del popolo albanese con quello italiano. Ma anche la storia di successo di Ermal Meta come metafora per i giovani albanesi e non, di oggi.

La più recente apparizione di Ermal Meta in Albania, invece, risale al 20 di dicembre, quando partecipò come ospite speciale alla 57esima edizione del Festival della canzone albanese.

Nei panni di ospite speciale, il cantante ha partecipato anche al Festival di Sanremo di quest’anno dove – nella quarta serata della manifestazione – si è esibito insieme a Simone Cristicchi, il quale ha ricambiato l’invito che lo stesso Meta gli aveva fatto un anno fa.

Un’altra volta da rischiare

‘Un’altra volta da rischiare‘ è il titolo del primo singolo del 2019 di Ermal Meta, impreziosito dal featuring di J-Ax e che contraddistinguerà il suo tour nei teatri.

Ermal Meta e J-Ax appaiono in questa videoclip, di Rental Design, soltanto dallo schermo di un televisore, mentre nella stessa casa una coppia di ragazzi combatte i demoni che mettono a rischio la loro vita di coppia, il tema della nuova canzone di Ermal.