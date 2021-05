Celebrazione con la musica di Ermal Meta, del 30esimo anniversario del cambio dei sistemi politici in Albania.

Ermal Meta annuncia un nuovo tour, non solo con la giusta euforia che afferra tutti gli artisti dopo la lunga pausa e le restrizioni della pandemia, ma questo entusiasmo nel suo caso ha un vero motivo per essere raddoppiato e per essere vissuto con grande sentimento e trepidazione.

Una delle tappe del suo tour prevede esattamente la fermata nella propria terra d’origine, l’Albania.

Il cantante di origini albanesi annuncia a “Sorrisi e Canzoni” che il 29 luglio, dato l’imminente 30-esimo anniversario del cambio dei sistemi politici in Albania, l’inizio della transizione per il paese e al contempo, l’inizio dell’emigrazione di massa del suo popolo, lui terrà un concerto a Tirana all’Air Albania Stadium per l’importante ricorrenza.

Ermal non si esibiva in Albania dal 2018.

«Il 29 luglio sarò all’Air Albania Stadium di Tirana», racconta Ermal Meta a TV Sorrisi e Canzoni.

«Sono passati 30 anni da quando il regime è crollato e abbiamo pensato di festeggiarlo con la musica – spiega l’autore di «Non mi avete fatto niente» -. Io sono italiano e albanese, e ho scelto di fare un concerto in onore del mio popolo d’origine, che è riuscito a conquistare la libertà. In questi anni sono successe tante cose, e gioire per il ponte tra Italia e Albania, due Paesi divisi solo da 70 chilometri di mare, è bellissimo».

Tirana non sarà chiaramente l’unica data. Il 5 settembre si esibisce a Taormina, al Teatro Antico.

Evviva il potere universale di una musica senza confini o barriere!

Fonte: bluewin.ch