La soprano albanese Enkeleda Kamani spiega che nemmeno nei suoi sogni più belli ha mai immaginato una notte magica come quella che ha vissuto durante lo spettacolo che l’ha vista protagonista lunedì 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano.

Nel ruolo di Gilda, personaggio dell’opera ‘Il Rigoletto’ di Giuseppe Verdi, la Kamani ha ricevuto una valanga di applausi, una standing ovation e la richiesta di un bis.

“Debuttare nel ruolo di Gilda con uno dei più grandi Rigoletto nella storia della lirica come il Maestro Leo Nucci, con uno dei più grandi Direttori come il Maestro Daniel Oren, con uno dei più grandi registi come Gilbert Deflo è stata una grande sicurezza…Grazie di cuore per ciascun applauso e complimento e a tutti quelli che mi hanno supportato…“, scrive la soprano in un post sul suo profilo Facebook.

Grande attesa per la Prima di Rigoletto di Giuseppe Verdi in scena stasera alle 20. Leo Nucci veste ancora una volta i… Geplaatst door Teatro alla Scala op Maandag 2 september 2019

Enkeleda Kamani è nata a Fushe-Kruje, un paesino a circa mezz’ora da Durazzo. Dopo gli studi di canto nella sua città natale, si diploma all’Accademia d’Arte di Tirana.

Tra i suoi mentori, le soprano Mariana Leka e Ermonela Jaho, il tenore Giuseppe Gipali e la pianista Elda Laro.

Nel 2017 vince il concorso indetto dalla As.Li.Co. (Associazione Lirica e Concertistica, con sede a Como) aperto a tutti i giovani cantanti lirici emergenti da ogni parte d’Europa.

Si aggiudica, così, il suo primo ruolo importante, quello di Pamina nel Die Zauberflöte (Il flauto magico) e ha la possibilità di esibirsi nei teatri del Circuito Lirico Lombardo (Bergamo, Como, Brescia, Cremona e Pavia).

Tra i personaggi che ha interpretato possiamo citare, inoltre, quelli del Nano Sabbiolino in Hänsel e Gretel, di Berta in Il Barbiere di Siviglia per bambini, di Delia in Alì Babà e di Adina in L’elisir d’amore per bambini.