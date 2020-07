Prosegue inarrestabile l’ascesa di Dua Lipa: la pop star di origine albanese è la prima cantante donna ad avere 4 canzoni con oltre 1 miliardo di ascolti sulla nota piattaforma musicale Spotify.

“New Rules”, “One Kiss”, “IDGAF” e “Don’t Start Now” sono i brani che hanno permesso alla cantante 25enne di raggiungere questo storico traguardo, mai raggiunto in passato neanche da icone della musica mondiale come Madonna, Lady Gaga e Katy Perry.

1. New Rules

2. One Kiss

3. IDGAF

4. Don’t Start Now

“Bisogna festeggiare queste piccole vittorie, grazie a tutti voi che ascoltate la mia musica. Sono felice che queste canzoni trovino una casa con voi e mi sento fortunata solo di riuscire a pensare che alcune di queste canzoni facciano da colonna sonora alle vostre giornate.” – ha scritto Dua Lipa su Twitter.

Dal 14 luglio, la piattaforma Spotify ha lanciato il suo servizio in 13 nuovi mercati in tutta Europa tra cui anche Albania e Kosovo.

Dua Lipa e la Grande Albania

Dua Lipa ha fatto parlare di sé negli ultimi giorni anche per un messaggio pubblicato sui suoi profili social: la Grande Albania raffigurata assieme ai due grande leader dell’indipendenza albanese Isa Boletini e Ismail Qemali e alla scritta “Autochthonous”.

Un messaggio breve e diretto, un promemoria volto a ricordare la storia dell’Albania e dell’etnia albanese ma che sul web ha scatenato la rabbia di serbi, montenegrini, greci e macedoni, i quali hanno etichettato come provocatoria la pubblicazione di Dua Lipa non riconoscendo la bontà del messaggio.

Nessuna provocazione politica o di qualsiasi altro genere, ma un semplice appunto di storia albanese e degli albanesi, che in quelle terre hanno da sempre vissuto (come testimoniato dalla storia) difendendole e combattendo contro gli invasori stranieri, e che quelle terre se le sono viste portar via senza un reale motivo da delle firme poste sui trattati di Londra e Berlino dopo la prima guerra mondiale.

“Au-toch-tho-nous aggettivo

(di un abitante di un luogo) indigeno anziché discendente di migranti o coloni” – recita la didascalia del post pubblicato dalla pop star.