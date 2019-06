Dua Lipa, icona internazionale della musica pop, è stata scelta come volto per il nuovo profumo di Yves Saint Laurent.

La cantante di origine albanese ha annunciato sul suo profilo Instagram che sarà la nuova ambassador dell’esclusivo brand di cosmetici della maison Yves Saint Laurent.

“E’ stato il segreto più difficile da mantenere! Sono così orgogliosa ed entusiasta di annunciarvi finalmente che sono il volto della nuova fragranza femminile di Yves Saint Laurent.

Grazie all’incredibile team di @yslbeauty per avermi fatto sentire così a casa, per avermi permesso di avere un piccolo ruolo nell’aiutare a scegliere il profumo finale e per aver realizzato il mio sogno lavorativo con un brand che amo tanto.

Sono così emozionata per tutti voi per vedere la campagna che è stata girata dal registro e amico @nabil, ma per ora ecco un dietro le quinte.” – si legge nel post di Dua Lipa.

Quest’ultima, come ha sottolineato Stephan Bezy – direttore generale internazionale di Ysl beautè – è stata scelta perché incarna i valori principi del brand:

“Dua Lipa incarna i valori di indipendenza e libertà che sono sempre stati parte del DNA di Yves Saint Laurent.” – ha affermato Bezy.

Dua Lipa

Il 2019 è un anno che la pop-star nata a Londra difficilmente dimenticherà. A febbraio, infatti, l’artista di origini albanesi si è aggiudicata due Grammy Awards come ‘miglior artista esordiente’ – categoria per la quale era in gara anche Bebe Rexha – e, assieme a Silk City, Mark Ronson e Diplo, per la miglior registrazione dance.

Nata a Londra nel 1995 da genitori kosovari originari di Prishtina, ha vissuto in Kosovo per un paio di anni da ragazza. Nel 2015 firma un contratto discografico con l’etichetta Warner Bros. Records, pubblicando nell’agosto dello stesso anno il suo primo singolo, New Love, prodotto da Emile Haynie e Andrew Wyatt.

Il successo arriva in tutta Europa con il secondo singolo, Be the One, uscito nell’ottobre 2015 ed accompagnato dal relativo videoclip. Da lì in avanti sarà un’escalation di riconoscimenti internazionali, tra cui tre Brit Awards e l’MTV EMA.