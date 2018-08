Dua Lipa a Prishtina per il Sunny Hill Festival

La cantante albanese del Kosovo di fama mondiale Dua Lipa è arrivata nel pomeriggio di mercoledì a Prishtina, per partecipare al festival “Sunny Hill” organizzato proprio dalla sua fondazione dal 10 al 12 Agosto.

La cantante – attualmente considerata la principessa del pop – ha deciso, con il suo festival, di portare l’attenzione mondiale sul Kosovo, sua terra natale, in modo da farlo inserire nella mappa culturale mondiale.

“Sono contenta di essere qui a Prishtina, come lo sono anche per il festival. Un qualcosa di diverso rispetto al concerto di due anni fa, quando nacque l’idea di un festival che avrebbe raggruppato artisti internazionali e nazionali.” – ha dichiarato la cantante in conferenza stampa.

Dua Lipa, inoltre, sfrutterà la sua presenza in Kosovo per dare in beneficienza il ricavato del suo concerto del 2016, che ammonta a circa 100.000 euro. La somma verrà spartita tra sette organizzazioni no-profit, cinque scuole musicali e festival culturali.

Il festival “Sunny Hill” inizierà la prima sera con performance di band locali – come ‘Jericho’ e ‘Oda’ – e si concluderà con la perfomance della stessa Dua Lipa alle 00:30. La seconda serata, invece, ospiterà artisti come Ledri Vula, Dafina Zeqiri, Gjiko, Lyrical Son, Lumi B, Buta e Gashi. Per concludere poi con la terza serata, dedicata alla musica elettronica, che ospiterà DJ nazionali e internazionali e verrà conclusa niente di meno che da Martin Garrix, il famoso disc jockey che suonerà per 90 minuti.

Per questo festival, il comunale di Prishtina ha messo a disposizione l’intero parco Germis: oltre al palco principale, è stato allestito anche uno più piccolo per i dj. Sono anni ormai che Dua Lipa ha fondato l’associazione “Sunny Hill Foundation”, attraverso la quale vuole aiutare i giovani kosovari. Proprio in questo senso, è stato organizzato il “Sunny Hill Festival”. Gli organizzatori sono ottimisti e sono sicuri che la manifestazione inserirà il Kosovo nella mappa culturale dell’Europa e, inoltre, porterà a Prishtina numerosi turisti e visitatori.

A Dua Lipa le prime chiavi della città di Prishtina

“E’ stato un onore per me ricevere le prime chiavi delle città dal sindaco di Pristina Shpend Ahmeti”, ha scritto la cantante sul suo canale Twitter ufficiale, prima di aggiungere in albanese: “Sono molto orgogliosa di poter contribuire al futuro dei giovani, della cultura e delle arti attraverso la fondazione Sunny Hill e il festival”.