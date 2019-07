Lo scorso anno Dua Lipa era entrata a far parte dell’album “If Only” del grande cantante italiano Andrea Bocelli. Proprio con quest’ultimo, il 27 luglio, la cantante di origine albanese interpreterà lo stesso duetto nella quattordicesima edizione del “Teatro Del Silenzio” a Lajatico, in provincia di Pisa.

La notizia è stata resa nota dallo stesso Andrea Bocelli attraverso un post su Facebook:

“La seconda data della quattordicesima edizione del “Teatro del Silenzio” è in programma sabato 27 luglio 2019 alle ore 8:30, e noi siamo lieti di annunciarvi che la grande pop-star Dua Lipa duetterà con Andrea Bocelli.” – si legge sul post Facebook.

La carriera di Dua Lipa ha avuto una crescita esponenziale negli ultime due anni, con numerosi riconoscimenti (ospite speciale della finale di Champions League dello scorso anno) e altrettanti premi, tra cui anche due Grammy Awards nella cerimonia di quest’anno.

Dua Lipa: la biografia

Nata a Londra nel 1995 da genitori kosovari originari di Prishtina, ha vissuto in Kosovo per un paio di anni da ragazza.

Torna a Londra con l’intento di farsi strada nel mondo della musica, anche grazie alla presenza del padre, il cantante rock kosovaro Dukagjin Lipa: decide così di aprire un canale YouTube, su cui pubblica sue cover di cantanti come Christina Aguilera e Nelly Furtado.

Contestualmente inizia a lavorare come modella. Nel 2015 firma un contratto discografico con l’etichetta Warner Bros. Records, pubblicando nell’agosto dello stesso anno il suo primo singolo, New Love, prodotto da Emile Haynie e Andrew Wyatt.

Il successo arriva in tutta Europa con il secondo singolo, Be the One, uscito nell’ottobre 2015 ed accompagnato dal relativo videoclip. A gennaio 2017 collabora con il noto cantante Sean Paul nell’uscita del singolo No Lie, il video sulla piattaforma YouTube raggiunge in breve tempo le 200 milioni di visualizzazioni.

Per la cantante italiana Annalisa ha scritto il brano Used to You, estratto come singolo nel 2016, tradotto poi in italiano in Potrei abituarmi. Nel 2017 vince il premio Best New agli MTV EMA. A fine dello scorso anno, è stata premiata ad Hollywood come miglior artista di successo dell’anno nei ‘Variety Hitmakers Brunch 2018’.

Nel 2019, invece, viene premiata con due Grammy Awards e viene selezionata come volto del nuovo profumo femminile di Yves Saint Laurent.