Dua Lipa e Bebe Rexha premiate a Hollywood

Le due cantanti di origini albanesi, Dua Lipa e Bebe Rexha, hanno instaurato tra loro un rapporto molto intimo negli ultimi tempi. Le due star musicali appaiono praticamente sempre insieme in quasi ogni evento musicale al quale partecipano.

I premi per le star

L’apparizione congiunta delle due più recente è stata quella alla cerimonia della premiazione ‘Variety Hitmakers Brunch 2018’, il pomeriggio di sabato 1 dicembre a West Hollywood.

Entrambe le star sono state premiate, rispettivamente Bebe Rexha con il premio ‘compositrice musiale dell’anno’ e Dua Lipa con il premio ‘artista di maggior successo dell’anno’. Entrambe, all’arrivo a West Hollywood, si sono fermate per foto e dichiarazioni con fan e media:

“Mai arrivare a compromessi. Fate sempre quello in cui credete, cose che vi fanno sentire bene e di cui sareste orgogliosi se avessero il vostro nome.” – ha affermato Dua Lipa.

Anche Bebe Rexha, molto emozionata, ha commentato la premiazione:

“Viviamo le nostre vite e qualche volta desideriamo sempre di più, sempre di più e sempre di più. Voglio pensare che questo sia un premio ‘Grammy’; per questo se non verrò nominata, questo sarà il mio grammy.

Una volta paragonavo sempre me stessa a tante persone per migliorarmi, una cosa che mi rende orgogliosa al pari della mia qualità di compositrice. Sarà una cosa che porterò sempre con me.” – ha dichiarato la pop-star che ha infranto ogni record con la sua canzone ‘Meant to Be’, il duetto con Florida Georgie Line.

Al termine dell’evento, Dua Lipa ha pubblicato una foto sui social raffigurata in un abbraccio con Bebe Rexha. L’ennesima dimostrazione del grande rapporto tra le due cantanti di origini albanesi.

Bebe Rexha: la biografia

Bebe Rexha – pseudonimo di Bleta Rexha – nasce a Brooklyn da genitori di etnia albanese (il padre, infatti, è nativo di Debar, nell’area di etnia albanese della repubblica di Macedonia) e si accosta fin da piccolissima – quattro anni – alla musica.

Nel marzo del 2010 ‘debutta’ con Pete Wentz nel duo electro ‘Black Cards’. L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo album mentre nel 2012 è stato annunciato via Facebook che Rexha non avrebbe più fatto parte del gruppo.

Nel 2013 Bebe Rexha ha firmato un contratto con l’etichetta Warner Bros in qualità di cantautrice. Nella sua carriera ha scritto molte canzoni, come ‘Like a Champion’ di Selena Gomez e il ritornello di ‘The Monster’ canzone di Eminem e Rihanna.

Ottiene un buon successo collaborando prima con David Guetta, Nicky Minaj e Afrojack nel singolo ‘Hey Mama’ e poi collaborando con il rapper statunitense G-Eazy nel singolo ‘Me, myself and I’. La pubblicazione del suo primo album da cantante ‘ solista’ è prevista per il 22 Giugno 2018.

Potrebbe anche interessarti: Bebe Rexha: le 10 cose da sapere sulla cantante di origine albanese

Dua Lipa: la biografia

Nata a Londra nel 1995 da genitori kosovari originari di Prishtina, ha vissuto in Kosovo per un paio di anni da ragazza.

Torna a Londra con l’intento di farsi strada nel mondo della musica, anche grazie alla presenza del padre, il cantante rock kosovaro Dukagjin Lipa: decide così di aprire un canale YouTube, su cui pubblica sue cover di cantanti come Christina Aguilera e Nelly Furtado.

Contestualmente inizia a lavorare come modella. Nel 2015 firma un contratto discografico con l’etichetta Warner Bros. Records, pubblicando nell’agosto dello stesso anno il suo primo singolo, New Love, prodotto da Emile Haynie e Andrew Wyatt.

Il successo arriva in tutta Europa con il secondo singolo, Be the One, uscito nell’ottobre 2015 ed accompagnato dal relativo videoclip. A gennaio 2017 collabora con il noto cantante Sean Paul nell’uscita del singolo No Lie, il video sulla piattaforma YouTube raggiunge in breve tempo le 200 milioni di visualizzazioni.

Per la cantante italiana Annalisa ha scritto il brano Used to You, estratto come singolo nel 2016, tradotto poi in italiano in Potrei abituarmi. Nel 2017 vince il premio Best New agli MTV EMA.

Potrebbe anche interessarti: Dua Lipa: le 10 cose da sapere sulla cantante albanese