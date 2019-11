Il suo nome d’arte è Cliqme , ha 29 anni ed è nato in Congo ma oggi vive in Kosovo dove scrive e si esibisce con canzoni rap in lingua albanese.



Il rapper cresciuto in Svizzera è diventato una vera e proprio icona nei Balcani, specie tra i cittadini albanesi di Kosovo, Albania e Macedonia del Nord. In occasione del 107esimo anniversario dell’indipendenza dell’Albania il prossimo 28 novembre, Cliqme ha presentato il suo nuovo singolo in albanese “Pavarësia“.

Il rapper ha presentato il suo nuovo singolo in una comunità albanese all’estero:

“Sono Cliqme. Oggi sono qui con voi, con la bandiera albanese. Siate tolleranti, siamo tutti uguali. Ho alcune parole per voi in questa canzone, per un popolo in uno stato indipendente. Anche voi avete provato l’esperienza di lasciare la vostra terra natale per un posto straniero. Questa canzone non avrebbe senso non menzionando gli eroi e le leggende albanesi.” – ha detto tra le altre cose Cliqme.

Chi è Cliqme

Gassaan Nyangi, in arte “Cliqme”, è nato in Congo ma è cresciuto a Wittingkofen (Berna). Ha un’incredibile talento naturale per le lingue straniere: oltre al lingala, infatti, parla perfettamente l’inglese, il francese, il tedesco e l’albanese, che gli ha permesso di diventare una star in Albania, Kosovo e Macedonia.

Nel suo curriculum vanta numerose performance e esibizioni nei pre-show di artisti del calibro di Chris Brown, Nelly, Wiz Khalifa, Rick Ross e Redman. Nel 2017, entra ufficialmente nell’industria musicale con il suo primo singolo “Don’t be shy”.

Nel marzo del 2018 arriva la svolta con il suo secondo singolo “Across The World”, in collaborazione con l’artista albanese Capital T. La canzone spopola nel Paese delle Aquile (quasi 10 milioni di visualizzazioni su You Tube) e così il rapper decide di dedicarsi al mercato musicale albanese diventando in questo modo il primo cantante africano ad esibirsi in lingua albanese.

Leggi anche