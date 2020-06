A chiunque di noi, prima o poi, ascoltando musica su You Tube è balzata in testa questa domanda: chissà qual è la canzone più cliccata di sempre su You Tube? Ebbene la canzone che detiene più visualizzazioni sulla piattaforma web è “Despacito” (Louis Fonsi ft. Daddy Yankee) con più di sei miliardi.

Allo stesso modo, molti cittadini albanesi si saranno chiesti: qual è la canzone albanese più ascoltata di sempre su You Tube? Per rispondere a questa domanda abbiamo stilato una lista delle trenta canzoni più cliccate sulla piattaforma: ovvero hit del momento, canzoni del passato e qualche grande classico.

Piccolo spoiler: la canzone più cliccata ha ben più di 541 milioni di visualizzazioni. Ecco la classifica:

30) Majk ft. Ghetto Geasy – Sjena mo (52.562.848 visualizzazioni)

29) Mixey ft. Capital T – Hatixhe (53.747.735 visualizzazioni)

28) Capital T feat Dhurata Dora – Bongo (54.071.737 visualizzazioni)

27) Etnon feat Genta Ismajli – Shake it (54.178.715 visualizzazioni)

26) Ghetto Geasy feat. Flori Mumajesi – Dashni me raki (54.668.266 visualizzazioni)

25) Dhurata Dora – A bombi (57.393.786 visualizzazioni)

24) Tayna ft. Don Phenom – Columbiana (58.410.447 visualizzazioni)

23) Butrint Imeri – Xhanem (58.773.503 visualizzazioni)

22) Sinan Hoxha – Gili Gili (59.121.872 visualizzazioni)

21) Elvana Gjata – Love me ft. Bruno (62.050.806 visualizzazioni)

20) Sinan Hoxha – Bomba (63.546.223 visualizzazioni)

19) VEYSEL & MOZZIK – TI AMO (65.125.776 visualizzazioni)

18) Ledri Vula ft. Lyrical Son – Princess Diana (65.191.676 visualizzazioni)

17) Noizy feat. Raf Camora – Toto (67.832.815 visualizzazioni)

16) Arilena Ara – Nëntori (68.249.159 visualizzazioni)

15) ZUNA feat. AZET & NOIZY – NUMMER 1 (71.239.568 visualizzazioni)

14) Mozzik x Loredana – ROMEO & JULIET (71.242.167 visualizzazioni)

13) Mozzik – Cocaina (72.665.743 visualizzazioni)

12) Ghetto Geasy feat Majk – Ajo (79.419.285 visualizzazioni)

11) Elvana Gjata & Ledri Vula feat. John Shahu – Mike (81.022.260 visualizzazioni)

10) Ardian Bujupi X Capital T – ANDIAMO (85.166.661 visualizzazioni)

9) Genta Ismajli – Dy Dashni (87.707.607 visualizzazioni)

8) Sergio – Without U (89.464.463 visualizzazioni)

7) Ardian Bujupi & Xhensila – CIKA CIKA (103.013.290 visualizzazioni)

6) Sabiani ft. Marseli & Shkendije Mujaj – Show Biz (115.493.617 visualizzazioni)

5) Sabina Dana ft. Dafi Derti – E kam pas (126.354.715 visualizzazioni)

4) Enca ft. Noizy – Bow Down (131.537.330 visualizzazioni)

3) Pellumb Hajdari – Qingji (222.639.046 visualizzazioni)

2) Dhurata Dora ft. Soolking – Zemër (449.576.142 visualizzazioni)

1) Silva Gunbardhi ft. Mandi ft. Dafi – Te ka lali shpirt (541.636.992 visualizzazioni)