Bebe Rexha, la pop-star di origine albanese, ha raggiunto un altro successo nella sua carriera musicale.

La cantante nata a New York, infatti, è stata insignita del premio ‘Billboard Music Awards 2019’ grazie al suo singolo ‘Meant To Be’, premiato come miglior canzone country. Rexha era anche in lizza per la ‘Top Radio Song’, ma il premio è stato vinto dal singolo ‘Girls like you’ di Cardi B e dei Maroon 5.

Nessun premio, invece, per Dua Lipa che in nomination in tre categorie: ‘Top New Artist’, ‘Billboard Chart Achievement Award’ e per la ‘Top Dance/Electronic Song’ con il suo brano ‘One Kiss’ in collaborazione con Calvin Harris.

I Billboard Music Awards

I Billboard Music Awards, o BBMAs, sono, assieme ai Grammy Awards e agli American Music Awards, uno dei più importanti premi musicali statunitensi, sponsorizzati dalla rivista Billboard.

Come gli AMAs, i BBMAs negli Stati Uniti consegnano i premi in base alle vendite degli artisti, ricavate dalle classifiche Billboard (200 e Hot 100): i premi sono assegnati al miglior singolo, al miglior album e alla miglior canzone per ogni genere.

Meant To Be

Meant to Be è stata scritta dalla stessa Bebe Rexha insieme a Tyler Hubbard, Josh Miller e David Garcia. Il video del singolo ha accumulato oltre 2 milioni di visualizzazioni in un giorno dalla sua pubblicazione e ad oggi ne conta più di 500 milioni

“Non avrei mai pensato che una ragazza di New York come me avrebbe avuto una hit country, ma penso che dimostri che alcune cose … devono andare così. Il significato è semplice e onesto, ed è per questo che penso che trovi il favore del mondo. La cosa bella della musica è che ti permette di rompere i confini, ed è quello per cui voglio essere ricordata.” – aveva dichiarato tempo fa in un’intervista a Billboard riguardante proprio la canzone.

Bebe Rexha

Bebe Rexha – pseudonimo di Bleta Rexha – nasce a Brooklyn da genitori di etnia albanese (il padre, infatti, è nativo di Debar, nell’area di etnia albanese della repubblica di Macedonia) e si accosta fin da piccolissima – quattro anni – alla musica.

Nel marzo del 2010 ‘debutta’ con Pete Wentz nel duo electro ‘Black Cards’. L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo album mentre nel 2012 è stato annunciato via Facebook che Rexha non avrebbe più fatto parte del gruppo.

Nel 2013 Bebe Rexha ha firmato un contratto con l’etichetta Warner Bros in qualità di cantautrice. Nella sua carriera ha scritto molte canzoni, come ‘Like a Champion’ di Selena Gomez e il ritornello di ‘The Monster’ canzone di Eminem e Rihanna.

Ottiene un buon successo collaborando prima con David Guetta, Nicky Minaj e Afrojack nel singolo ‘Hey Mama’ e poi collaborando con il rapper statunitense G-Eazy nel singolo ‘Me, myself and I’. La pubblicazione del suo primo album da cantante ‘ solista’ è prevista per il 22 Giugno 2018.

Sempre nel 2018 è stata premiata come miglior compositrice musicale dell’anno nei ‘Variety Hitmakers Brunch 2018’.

