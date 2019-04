Ava Max, pseudonimo di Amanda Koçi, è nata negli Stati Uniti (a Milwaukee) da genitori albanesi (di Saranda) emigrati. Il suo nome d’arte, come la stessa cantante ha riferito, rappresenta sia il mondo femminile (Ava) che quello maschile (Max).

La sua carriera è decollata grazie ad un incontro casuale con il noto produttore canadese Cirkut – nome d’ arte di Henry Walter – che vanta collaborazioni con Katy Perry, Miley Cyrus e Rihanna. Tuttavia, la sua ascesa vera e propria è iniziata alla fine dello scorso anno, grazie alla sua hit ‘Sweet But Psycho’ che su YouTube ha raggiunto le 250 milioni visualizzazioni.

Le sue origini albanesi

“Mi sento veramente albanese. Sono fortunata di provenire da un villaggio con donne molto forti. Mia nonna, mia mamma, mia zia, hanno sempre detto tutto quello che pensavano ai loro mariti.

Ho sempre notato questa cosa e mi è sempre piaciuta particolarmente. Sono stata fortunata. Ma, attraverso la musica, spero di riuscire a condividere questo con chi non ha avuto la mia stessa fortuna.” – ha affermato Ava Max in un’intervista per la rivista Glamour.

Sull’emigrazione negli Stati Uniti

“Mi sono sentita a volte rifiutata perché sono albanese. Non mi sentivo parte integrante della società soprattutto quando vivevo a South Carolina. Tuttavia, successivamente ho capito che dovevo continuare a modo mio nonostante tutto.” – ha aggiunto la pop-star.

L’ammirazione i suoi genitori

“Mio padre e mia madre facevano tre lavori quando ero piccola. Non li vedevo quasi mai, io vivevo con mia nonna. Avevo dieci anni quando hanno comprato la loro prima casa.

Ho visto con i miei occhi tutte le battaglie che hanno dovuto affrontare, perché la vita a volte è ingiusta. Il loro esempio mi ha insegnato a non arrendermi mai.” – ha concluso la cantante di origini albanesi

Ava Max: la biografia

Il suo vero nome è Amanda Ava Koci, è nata il 16 febbraio 1994 in Wisconsin (USA), da genitori immigrati dall’Albania.

Fin da piccolina Ava è appassionata di musica, anche grazie a una voce ereditata dalla madre cantante di opera lirica. Già da bambina Ava ha affinato le proprie tecniche vocali partecipando a tantissime gare canore.

Ispirata dalla scelta coraggiosa dei propri genitori di fuggire negli Stati Uniti, Ava ha deciso di andare a Los Angeles per raggiungere i propri obiettivi e oggi possiamo dire che ce l’ha fatta.

Con il suo singolo ‘Sweet But Psycho’ ha scalato tutte le hit-parade mondiali. Il 2019 ci porterà il suo primo album musicale.

Leggi anche: Ava Max, le 5 cose da sapere sulla popstar di origine albanese