In occasione della Festa dell’Europa 2020 le istituzioni dell’UE hanno reso omaggio, attraverso numerose attività online, ai numerosi cittadini europei che, in uno spirito di solidarietà, stanno aiutando l’Unione ad attraversare l’emergenza coronavirus.

La Settimana virtuale europea che celebra la solidarietà UE-Albania è stata un enorme successo con 2,7 milioni di persone raggiunte attraverso le piattaforme di social media della delegazione dell’UE!

Tra le testimonianze troviamo anche quello di Albano Carrisi che ha inviato un messaggio speciale ai suoi fan albanesi con un video preparato in occasione della Settimana dell’Europa 2020.

Il messaggio di Albano per il popolo albanese

A tutto il popolo albanese, io da pugliese mando un abbraccio. Pugliese ma ormai anche albanese perché mi hanno dato il passaporto e sono cittadino albanese a tutti gli effetti.

Molti incontri ho avuto in Albania in tutti questi anni. La prima volta che sono stato in Albania è stato nel 1985 e portai mio padre.

È stato un incontro molto interessante perché hanno svegliato in me delle emozioni uniche e irripetibili perché mio padre mi aveva sempre parlato dell’Albania in maniera straordinaria nonostante fosse andato durante la guerra mondiale.

Ma ha sempre parlato della positività del popolo albanese. Quando mi chiese prima del 1985 “io prima di morire voglio andare in Albania” mi sono dato da fare, e per me è stata una scoperta molto interessante perché mi faceva vedere tutte quelle zone che mi aveva raccontato durante la mia infanzia e soprattutto mi diceva “Io non ho mai ucciso nessuno”.

Dopo ricordo il concerto che ho fatto in Albania, il primo concerto di un cantante occidentale, nel paese ancora comunista, ormai alla fine della dominazione comunista. Poi ricordo il concerto del 20 settembre 1989 nella città di Tirana. E chi se lo dimentica? E tantissime altre occasioni. Che dire…il mio cuore è anche nel vostro paese.

La settimana europea 2020 è stata organizzata dalla delegazione dell’UE in Albania in collaborazione con 13 ambasciate degli Stati membri.

