L’unico museo di storia ebraica dell’Albania ha riaperto domenica 29 settembre a Berat, grazie a un uomo d’affari che lo ha salvato dal rischio di chiusura.

Il piccolo Solomon Museum, che racconta la storia di come gli albanesi hanno protetto centinaia di ebrei durante l’Olocausto, è stato il progetto appassionato di un professore locale, Simon Vrusho.

Vrusho ha aperto il museo nel 2018 e lo ha finanziato con la sua pensione e le piccole donazioni lasciate in una scatola vicino all’ingresso.

Quando il 75enne è morto nel febbraio di quest’anno, il futuro del museo è entrato in un limbo.

Dopo aver letto un rapporto dell’AFP (Agence France-Presse) sul suo destino incerto (video / notizia in italiano) , l’uomo d’affari franco-albanese Gazmend Toska ha deciso di finanziare il museo e spostarlo in un edificio più grande della città, dove decine di persone si sono radunate domenica per la sua apertura. E alla cerimonia per la riapertura erano presenti lo stesso Toska ma anche Christina Vasak, Ambasciatrice della Francia in Albania.

Vrusho, egli stesso un cristiano ortodosso, trascorse anni a raccogliere documenti, foto e ricordi che testimoniavano una comunità ebraica che arrivò per la prima volta a Berat nel XVI° secolo dalla Spagna.

Al centro della mostra ci sono storie di albanesi musulmani e cristiani che hanno nascosto gli ebrei nelle loro case durante l’Olocausto, un capitolo della storia che solo recentemente è diventato largamente conosciuto.

Grazie ai silenziosi atti di coraggio di queste persone, l’Albania è stato l’unico territorio occupato dai nazisti la cui popolazione ebraica aumentò durante la seconda guerra mondiale, da diverse centinaia prima del conflitto a oltre 2.000 dopo.

La storia è una fonte crescente di orgoglio in Albania, dove il governo organizza eventi annuali in occasione della Giornata della Memoria dell’Olocausto e ha una mostra dedicata al Museo Nazionale di Tirana.

Ma il museo di Vrusho era l’unico centro autonomo, in tutta l’Europa sud-orientale, dedicato allo sterminio ebraico.

Questo museo è “un albero della memoria innaffiato dall’amore di tutti coloro che hanno contribuito alla sua sopravvivenza”, ha dichiarato la vedova di Vrusho, Angjelina, 65 anni, che sarà la Direttrice del museo.

Alla cerimonia, lo storico Yzedim Hima ha affermato che questo piccolo museo ha un messaggio speciale da trasmettere: “non le atrocità di una guerra, ma l’amore della gente per gli altri”.

