Lucia Nadin pubblica gli Statuti di Scutari in lingua albanese

Ancora una volta la professoressa Lucia Nadin, indimenticabile addetto culturale ante litteram italiano in Albania all’inizio degli anni 90, continua il fondamentale contributo italiano alla conoscenza della storia dell’Albania.

Gli Statuti di Scutari, scritti del 1345 e rimasti in vigore fino all’anno 1469, anno della caduta di Scutari nelle mani dell’Impero Ottomano, sono stati ritrovati da Lucia Nadin nei primi anni ‘90 nei fondi della Biblioteca del Museo Correr di Venezia, che insieme ai Archivi Vaticani costituisce la migliore fonte di informazioni storiche sull’Albania medioevale.

Gli Statuti sono stati pubblicati per la prima volta nel 2002 con commenti in italiano, ripubblicati nel 2012 e finalmente oggi pubblicati in lingua albanese con prefazioni di Lucia Nadin e di Pëllumb Xhufi.

La storia del diritto albanese comincia quindi con Venezia, almeno un secolo prima della pubblicazione del Kanun di Lek Dukagjni, ed è scritta in un latino incerto molto contaminato dal veneziano, o forse sarebbe meglio dire in un veneziano arricchito di latinismi.

Con un anticipo di quasi 700 anni sulla prima costituzione albanese, la città di Scutari si dava un ordinamento giuridico che regolava la vita comune della città’, e lo stesso facevano tutte le città della costa adriatica soggette al potere di Venezia, e infatti la presenza di una statuto cittadino, non solo dava ai cittadini un corpus di regole da seguire, ma pure limitava i poteri e l’arbitrio degli inviati di Venezia, che in assenza di uno statuto scritto sarebbero stati legittimati ad agire secondo coscienza.

Particolarmente interessante il fatto che gli Statuti contenevano una serie di norme pratiche per regolare attività’ e comportamenti che ancora oggi costituiscono un aspetto problematico della vita albanese, come le norme per costruire una casa sulla pubblica via, o su come punire una donna infedele, o peggio come sanzionare la violenza ai danni di donne sposate.

