A distanza di tre anni dall’uscita di Toringrad , lo scrittore Darien Levani torna in libreria con una nuova pubblicazione, Tavolo numero sette (Edizioni Spartaco), disponibile nelle librarie e online dal 30 maggio.

Un matrimonio, una sentenza, un Giudice sotto accusa per la sua sentenza di assoluzione e un killer da stanare. Sono questi gli elementi del nuovo thriller di Darien Levani.

“Vogliamo la condanna di un colpevole?” oppure “Vogliamo la condanna del colpevole?”

La trama

Il palcoscenico è un matrimonio sei sconosciuti si ritrovano a condividere lo stesso tavolo, il numero sette. Stefano, collega dello sposo, giovane brillante e disinvolto, è seduto vicino a un uomo distinto che tutti evitano e guardano con sospetto. Ben presto capisce perché: la conversazione si concentra sul duplice omicidio di una madre e della figlia incinta che ha destato scalpore e polemiche perché l’unico imputato, un agente di recupero crediti, è stato giudicato non colpevole. L’uomo vicino a lui è proprio il Giudice che l’ha dichiarato innocente, e questa sentenza è un fatto che gli altri invitati non possono accettare.

Inizialmente con pudore che lascia il posto al livore, gli invitati cominciano a esprimere il proprio parere sulla sentenza, manifestando opinioni e pretese di imparzialità, che si scontrano con il freddo e professionale distacco degli uomini di legge. L’arco narrativo dura una manciata di ore, scandite dai momenti salienti delle nozze, dalla celebrazione in chiesa fino al taglio della torta. Nel frattempo Stefano si aggira tra le sale e nel giardino della grande villa scelta per il ricevimento, con l’intento di utilizzare il pacchetto di preservativi che si è infilato in una tasca prima di uscire e, perché no?, di risolvere il mistero sul delitto delle due donne.

A metà strada tra giallo investigativo e legal thriller, con prevalenza o dell’uno o dell’altro genere che si compensano e completano a vicenda, Tavolo numero sette è un romanzo sulla giustizia sociale, sul mondo mediatico e sull’influenza che ha nella percezione generale degli eventi. Ma è anche un romanzo sulla Giustizia e sul distacco che si è oramai creata tra quello che succede dentro le aule del Tribunale e quello che viene percepito fuori da quelle aule. Un piccola perla.

Il Giudice Camillo Bordin per tutta una vita non ha fatto altro che emettere sentenze, e adesso che è sul banco degli imputati non ci sta a essere condannato solo sulla base di indizi. Ma la scena non è quella di un’aula di tribunale. È un banchetto di nozze dove, mentre gli altri invitati mangiano, ballano, conversano, il giudice si ritrova al centro delle contestazioni dei commensali che non gli perdonano di aver assolto un uomo accusato di omicidio.

Tra una portata e l’altra, queste sei persone offrono mille spunti al lettore per riflettere sul sistema giudiziario italiano, sull’etica e le responsabilità di chi è chiamato a formulare verdetti, su media e opinione pubblica, sui diritti di un incriminato, su concetti come imparzialità, rettitudine, equità.

Alcuni personaggi hanno le idee molto chiare e nessun problema a puntare l’indice; Stefano, collega dello sposo, è affascinato dalla figura del magistrato ma è troppo distratto dalla gonna di Marica per risolvere il mistero che si cela dietro l’efferato delitto. Sarà la più giovane, Deborah, capelli ricci, occhi verdi, il cellulare sempre a portata di mano, a svelare a tutti che «il re è nudo».

Tavolo numero sette , il nuovo romanzo di Darien Levani, vincitore nel 2017 del Premio Glauco Felici Tolfa Gialli & Noir con il thriller Toringrad (Edizioni Spartaco), è un legal thriller e insieme un giallo investigativo, ma di entrambi i generi stravolge la struttura.

Biografia di Darien Levani

Darien Levani (Fratar 1982), avvocato, vive e lavora a Ferrara. Già autore di romanzi premiati in Albania, sua terra di origine, in Italia ha ottenuto i Premi «Nuto Revelli» e «Pietro Conti». Nel 2017, con il romanzo Toringrad , pubblicato da Edizioni Spartaco, ha vinto il Premio «Glauco Felici» Tolfa Gialli e Noir . Nel 2019 è stato insignito dal governo albanese del titolo Ambasador i Kombit (Ambasciatore della Nazione) per i suoi meriti letterari. E’ tra i fondatori del giornale Albania News