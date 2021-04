Una voce antica narra le leggende delle nostre montagne e le tramanda da valle a valle, da mare a mare, fino a raggiungere anche gli arbëreshë, fino a giungere a noi.

Rapsodie che prendono la forma dei racconti, racconti che forse sono antichi quanto gli stessi illiri, e prendono vita dalle tradizioni di questa terra indomabile e fiera – anche nel dolore. Canti degli antichi eroi che cresceranno generazioni e generazioni, cullando i piccoli che diventeranno uomini – uomini che dovranno saper proteggere le proprie radici.

Questa voce cresce dentro di noi grazie ad uno degli scrittori più importanti della letteratura albanese per bambini: Mitrush Kuteli.

Grazie ad un progetto del Centro delle Pubblicazioni per la Diaspora (QBD), i Racconti antichi albanesi sono stati messi gratuitamente online.

“Leggende albanesi” in formato PDF

L’opera è stata tradotta in cinque lingue: italiano, inglese, greco, tedesco, e francese. Un progetto che vede coinvolti traduttori importanti ed esperti della lingua albanese: Andrea Grill in tedesco, Evelyne Noygues in francese, Ron Berisha in inglese ed Elea Zhako in Greco. La pubblicazione bilingue albanese-italiana, è stata tradotta da Eugenio Scalambrino e curata da Renata Martini. Illustrazioni di Gazmend Leka.

Questa pubblicazione funge anche da libro di testo per le scuole della Diaspora, come approfondimento della conoscenza della lingua albanese, ma non solo. Questo è un dono, è un modo per ricercare e ritrovare quello che oggi è uno dei problemi più grandi dell’uomo: l’identità. Mitrush Kuteli con la sua opera, è la strada che ci porta verso essa.