Le avventure di Fiori, di Amazona Hajdaraj

Fiori è un cane che vive in America. Per ragioni di lavoro, il suo padrone si dovrà trasferire in Albania, Paese che in quel momento vive una fase transitoria e di cambiamenti.

Fiori si ritrova a separarsi dai suoi affetti più cari per andare in un paese di cui non conosce nemmeno la lingua. Nonostante le difficoltà, il trasferimento gli fa scoprire quanto possano essere importanti le cose semplici.

Conoscerà personaggi che diventeranno compagni della sua vita. Il contatto con la natura diventa il vero punto di forza per far innamorare il protagonista della sua nuova casa. Inizia così un viaggio nelle montagne del Nord Albania.

Attraverso gli animali l’autrice mette in risalto i cambiamenti culturali della nostra società. Attraverso le loro vicende si andranno ad affrontare temi importanti quali: l’integrazione, la l’importanza dell’amicizia e la salvaguardia della natura. Un punto di forza sono le illustrazioni che permettono di cogliere ogni stato d’animo delle vicende.

Dal 24 settembre in tutte le Librerie.

Dettagli libro

Autrice : Amazona Hajdaraj

Illustratrice : Cinthya Luglio

Casa editrice : Strada per babilonia

Età di lettura: da 7 anni

Le avventure di Fiori Amazona Hajdaraj

Editore: La strada per Babilonia

Copertina flessibile: 74 pagine

Biografia di Amazona Hajdaraj

Amazona Hajdaraj è nata il 23 giugno del 1975 a Scutari, uno dei centri importanti della cultura albanese. Nel 92, un anno prima di terminare gli studi Magistrali in Albania, emigra in Italia. Nel 2007 grazie ai corsi serali, termina gli studi in Ragioneria e un anno dopo, un corso di qualifica come Tecnico Aziendale.

Attualmente studia Giurisprudenza all’Università di Torino direzione Consulenza del Lavoro. Scrive poesie, racconti brevi in bilingue. Nel 2001 pubblica una raccolta di poesie in Albanese, e altre opere collettanee con autori albanesi.

È vincitrice del terzo posto in un concorso di poesia in Albania, è nel decimo posto al Concorso di poesia in Kosovo con la poesia “Attimo dolente”.

Nel 2015 partecipa al X Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre e vince il Premio “Torino film festival” con il racconto “Cara Mamma”.

Sempre nel 2015 pubblica un libro di racconti brevi in bilingue (italiano e albanese) “Il volo”.

È una delle autrici dell’antologia Io che amo solo me pubblicato dalla casa editrice “La Strada per Babilonia”.

È una donna attiva, socia di tre associazioni culturali che contribuiscono nel promuovere la cultura albanese nel territorio piemontese e in Albania, ma anche di tessere relazioni tra culture diverse.