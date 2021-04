Giovedì sera alle 19:00 sarà presentato sulla pagina Brindisi Oggi “Bellofatto: Il tour tra briganti, brigadieri, santi e abitanti”, l’ultimo libro di Vito Carenza, un amante della Puglia nonché dell’Albania e curatore di PugliAround.com.

In questo libro partecipa alla presentazione anche Mondi Kikino, Console Accademia di Gastronomia Italiana in Italia, perché la sua storia, che Vito ha rielaborato, la racconta nel libro (link Amazon)

“Con Mondi ci siamo incontrati alcuni anni fa a Carovigno (BR) dopo contatti precedenti che mi hanno ispirato a scrivere sul blog dei primi articoli in cui rappresentare in altro modo la città di Brindisi.

Ciò che mi ha colpito durante il nostro incontro è stato quando mi ha presentato i suoi genitori. Mi ha disorientato, si trattava dei genitori italiani, quelli che che l’hanno adottato, i suoi genitori di Brindisi.

Perciò nel libro si dice che Mondi ha almeno 4 genitori e due patrie. La sua è una emancipazione che non so quanti la abbiano. Questa è la sua vera grandezza che nello stesso tempo è la grandezza di Brindisi di cui la città è inconsapevole.”

L’infinita gratitudine che Mondi esprime nei confronti di Brindisi deve essere motivo di orgoglio per la città, essa stessa deve riconoscere questo credito immateriale e farne ricchezza, un attrattore.

Mondi è venuto a Brindisi 3 anni fa in occasione di un educational tour in cui Vito ha voluto fosse lui a raccontare la città ai tour operator attraverso i piatti pugliesi o brindisini da lui preparati. E’ stato un successo, al punto che il ristoratore nel cui locale si è operato gli aveva proposto d’impiegarlo. Prima che ciò avvenisse Vito ha dovuto spiegare al responsabile del marketing territoriale della regione Puglia quanto c’entrasse un albanese con la cucina pugliese.

“Perché la domanda che mi fu posta fu proprio la seguente: “Cosa c’entra un albanese con la cucina pugliese?”

Brindisi o la Puglia ha fatto la sua parte, 30 anni fa ha accolto ed è poi riuscita a far crescere il talento di un uomo.

Volete sapere di più? Non perdetevi l’appuntamento di domani sulla pagina ufficiale Facebook di Brindisi Oggi. Modera: Lucia Portolano (Direttrice Brindisi Oggi)

Mondi Kikino (Console Accademia di Gastronomia Italiana in Albania)

Toni Matarrelli (Sindaco di Mesagne)

Cosimo Prontera (Direttore Centro Studi Leonardo Leo)

Il libro

Bellofatto nasce dallo sviluppo di precedenti articoli pubblicati su PugliAround.com, caratterizzati da una lettura alternativa della regione. In quest’opera l’autore piantuma racconti che danno vita a una foresta con un labor limae naturale senza lasciare nulla al caso.

Una ramanzina che tratta, anche con ironia, tematiche care al turismo e alla società di cittadini-turisti dei propri luoghi. Tradizione, ospitalità o accoglienza che dir si voglia, salvaguardia ambientale e integrazione, le stesse criticità contengono una radice da cui generare una migliore novità.

L’organizzazione è quella di una guida fisica, dotata di un corpo e di una voce che si apre e si dà ai luoghi della Puglia, terra ancora di frontiere ideali e campanili, abolite dai personaggi attenti a non fare ciò che sanno non potersi permettere: la morale. Ciascuno sente di doversi mettere in pari con la coscienza, chi con la propria, chi con quella collettiva.

Tale percorso è l’occasione del viaggio, e l’andare di uomini e lingue, entrambi migranti, che si raccontano in casa altrui; azioni che si svolgono quasi sempre fuori dal punto di origine del protagonista, perché ogni uomo è forestiero, ospite di qualcun altro.

