Alfabeti albanesi: presi in prestito e inventati, un libro di Robert Elsie

I cento anni tra il 1750 e il 1850 furono un’epoca di straordinaria diversità ortografica in Albania. In questo periodo, la lingua albanese fu messa per iscritto in almeno dieci diversi alfabeti, sicuramente un record per le lingue europee.

Albanian Alphabets: Borrowed and Invented (in inglese)

Albanian Alphabets: Borrowed and Invented: Volume 35 Robert Elsie

Editore: Createspace Independent Pub

Edizione n. 1 (03/09/2017)

Copertina flessibile: 118 pagine

Questo libro introduce le diverse forme in cui è stata registrata questa vecchia lingua balcanica, dai primi documenti fino all’inizio del XX secolo. Consistono in adattamenti degli alfabeti latino, greco, arabo e cirillico e, cosa ancora più interessante, in un certo numero di sistemi di scrittura inventati localmente. La maggior parte di questi ultimi alfabeti è stata dimenticata e sconosciuta, anche agli stessi Albanesi.

The hundred years between 1750 and 1850 were an age of astounding orthographic diversity in Albania. In this period, the Albanian language was put to writing in at least ten different alphabets most certainly a record for European languages. This book introduces the diverse forms in which this old Balkan language was recorded, from the earliest documents to the beginning of the twentieth century. They consist of adaptations of the Latin, Greek, Arabic and Cyrillic alphabets and, what is even more interesting, a number of locally invented writing systems. Most of the latter alphabets have now been forgotten and are unknown, even to the Albanians themselves.

Chi era Robert Elsie

Robert Elsie è stata una figura poliedrica, eclettico, un ricercatore appassionato, uno scopritore importante nei riguardi di un’ Albania ideale, a cui era molto affezionato ed alla quale dedicò tutta la sua vita.

Altri libri di Robert Elsie