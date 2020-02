Professor Roberto Morozzo Della Rocca, nella puntata di “Passato e Presente” di Paolo Mieli dedicata all’Albania, consiglia tre libri da leggere per avere una conoscenza più approfondita sul Paese delle Aquile.

1. Il caso Albania

(L’ultima frontiera dello stalinismo, di Gian Paolo Tozzoli. Pubblicato nel 1989)

Il migliore ritratto italiano di Enver Hoxha è probabilmente quello scritto da Gian Paolo Tozzoli, che fu ambasciatore a Tirana dal 1978 al 1981 e pubblicò nel 1989, presso l’editore Franco Angeli, un libro intitolato Il caso Albania. L’ultima frontiera dello stalinismo.

Non lo conobbe personalmente perché il dittatore non si offriva allo sguardo degli estranei, ma si immerse nella interminabile lettura dei suoi scritti autobiografici e poté parlare con persone che lo avevano frequentato, fra cui un uomo d’affari italiano, partigiano in Albania durante la guerra, che ne era diventato amico.

2. Aprile spezzato

(di Ismail Kadare, La Nave di Teseo Editore, anno 2019)

Gjorg vive nel nord dell’Albania, tra montagne e villaggi fermi nel tempo. Quando il fratello viene ucciso da un vicino di casa, la vita del giovane muta radicalmente: secondo l’antico codice del Kanun, Gjorg dovrà uccidere il colpevole dell’omicidio di suo fratello e accettare di essere poi, di lì a un mese, assassinato a sua volta da chi vorrà vendicarsi di lui. I trenta giorni che Gjorg ha davanti, fino alla metà di aprile, potrebbero essere gli ultimi della sua vita, così decide di fuggire per cercare di viverli il più pienamente possibile.

Nel frattempo una giovane coppia è partita da Tirana in viaggio di nozze: Besun e Diana

vogliono raggiungere gli altopiani settentrionali per studiare le tradizioni e le leggi rimaste intatte dal Medioevo, a dispetto della modernizzazione. Lungo il loro percorso incrociano il cammino del fuggitivo; la sposa, al primo sguardo, si innamora di Gjorg, mutando per sempre il destino dei tre protagonisti.

Tradotto per la prima volta dall’albanese, torna in libreria uno dei romanzi simbolo di Ismail Kadare: un classico senza tempo della letteratura europea.

3. Una pace necessaria

(I rapporti italiano-albanesi nella prima fase della Guerra fredda, di Paolo Rago. Laterza editore, anno 2017)

Paolo Rago esplora le relazioni bilaterali italo-albanesi durante l’arco di tempo che abbraccia il ventennio 1945-1965.

Una fase storica, questa, che ha profondamente segnato i rapporti tra Roma e Tirana, divenute con la guerra fredda membri di due inconciliabili contesti geo-politici con caratteristiche globali.

Dopo la parentesi dell’occupazione dell’Albania da parte dell’Italia e all’indomani del secondo conflitto mondiale, le relazioni tra i due Paesi ripresero vigore e furono edificate ancora una volta nel solco dell’amicizia e della prossimità.

Sulla base dello studio della documentazione archivistica in gran parte inedita conservata nelle rispettive istituzioni poste sui due lati dell’Adriatico e del materiale custodito presso l’archivio del Dipartimento di Stato a Washington, Rago inquadra le scelte politiche compiute in quegli anni dai due Paesi ricostruendone alcuni dei principali eventi.

Video completo 👇