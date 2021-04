L’Associazione Culturale Ponti Non Muri, in collaborazione con Besa Muci Editore, organizza un concorso letterario sul tema Vlora, un sogno di libertà aperto a una platea di scrittori nati in Albania, quindi di lingua madre albanese, viventi in Italia o in Albania e scriventi in italiano.

L’opera deve essere redatta in lingua italiana. Non si accettano scritti tradotti.

I fatti del 1991 schiudono nuovi orizzonti per l’Albania e sono un forte grido di Libertà, che abbatte muri, barriere e schemi ideologici, di chi non accetta più costrizioni, ingiustificate limitazioni nelle aspirazioni ideali e di vita e intollerabili condizioni di perdurante isolamento.

Sono il grido di un popolo che reclama il suo posto nella storia, accanto ad altri protagonisti, nel più ampio contesto del cammino verso l’emancipazione e la democrazia.

Il tema lascia spazio a storie personali, vicende conosciute, vissuti, riflessioni di quanti si sono trovati protagonisti, diretti o indiretti, o comunque interessati da questa formidabile e travolgente ondata di cambiamento.

I primi dieci che saranno considerati, a giudizio insindacabile della giuria, i migliori testi pervenuti entro i termini stabiliti dal bando, saranno pubblicati in un’antologia di racconti. Si terrà conto della qualità letteraria degli scritti, indipendentemente da ogni altra considerazione

