Ai nastri di partenza Passaggi Festival, una tra le più grandi manifestazioni italiane dedicate ai libri, che anche quest’anno accoglierà l’Albania: Tom Kuka il suo Flama, il libro vincitore del Premio dell’Unione Europea 2021, proposto all’evento in anteprima nazionale, Mimoza Hysa presenterà il suo romanzo a sfondo psicologico Le figlie del generale e Anilda Ibrahimi il suo Volevo essere Madame Bovary.

“Con dubbia ragione” è il tema della decima edizione della celebre kermesse libraria, che quest’anno si svolgerà dal 18 al 19 giugno a San Costanzo e dal 20 al 26 giugno a Fano. Un programma di eventi ricchissimo per il Festival ideato dal direttore Giovanni Belfiori, dislocati nelle location più affascinanti della zona, dal Chiosco dal Chiostro ex Convento delle Benedettine, alla magica ex Chiesa di San Francesco, ai lidi e alle piazze della bella Fano. La bella cittadina di Fano, non accoglierà solo libri, ma anche mostre e tre masterclass di scrittura di Scuola Passaggi, la scuola di scrittura promossa da Passaggi Festival.

Numerose le rassegne che coinvolgeranno libri, scrittori, giornalisti e critici letterari: la prima sarà Extra Passaggi, dedicata alla narrativa italiana, che si svolgerà, appunto a San Costanzo e ancora Libri in piazza, Buongiorno Passaggi libri a colazione, Passaggi diversi dedicata alla poesia, Libri alla San Francesco, Giallo a mezzanotte e tante altre, tra le quali la rassegna Europa/Mediterraneo, che ospiterà i tre autori albanesi presenti alla manifestazione.

Tom Kuka (Enkel Demi), presenterà sabato 25 giugno alle 21.00, nella cornice della magica Chiesa di San Francesco, il suo Flama in anteprima nazionale: un gradevole ritorno per Kuka, già ospite di Passaggi Festival nel 2021 con L’Ora del male. L’autore dialogherà con Elisabetta Stefanelli, Capo redattore Cultura Ansa e Anna Lattanzi, critica letteraria e coordinatrice di Scuola Passaggi, narrando di un romanzo che ricostruisce una moderna e perfetta Sodoma.

Mimoza Hysa, presenterà sabato 25 giugno alle 23.00, Le figlie del generale il suo romanzo a sfondo psicologico e dai risvolti inaspettati, ambientato durante la dittatura albanese. L’autrice dialoga con Anna Lattanzi.

Anilda Ibrahimi, presenterà mercoledì 22 giugno alle 23.00, il suo nuovo romanzo Volevo essere Madame Bovary. L’autrice, con un occhio sempre attento alla figura femminile, dialoga con Carolina Iacucci, docente di lettere e critica letteraria.

Se siete in zona o della zona, non mancate!