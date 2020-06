“Il mondo globale ha bisogno di Umanesimo. Le pagine della storia ci rammentano il valore della cultura italiana e la Dante deve continuare a diffondere il sentire umanistico, soprattutto in momenti di crisi come quello attuale”

E’ questo l’obiettivo dietro il progetto “Pagine di storia” nata da un’idea del Presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, ed include percorsi di lettura attraverso la voce dei protagonisti del mondo del libro. Si parte dalla storia e dall’attualità per poi aggiungere narrativa e poesia, arte e arti, lingua italiana e altri temi.

L’ultima intervista, pubblicata il 12 giugno 2020, è quella allo scrittore ed avvocato albanese Darien Levani, voce importante anche del nostro giornale Albania News.

Darien Levani

Darien Levani, nato in Albania nel 1982, vive in Italia dall’età di 18 anni, dove lavora come avvocato, scrittore e giornalista.

Ha esordito nel 2010 con il romanzo Solo andata, grazie. I popoli degli abissi. Nello stesso anno ha vinto il premio letterario Nuto Revelli. Sempre per il medesimo libro, viene premiato con il premio Pietro Conti.

Pubblicato e presentato nel 2016, il suo ultimo romanzo Toringrad ha vinto il premio Tolfa Giallo Noir 2017. È uno dei fondatori della nostra testata giornalistica on line Albanianews.it