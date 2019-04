Il libro Negative Space di Luljeta Lleshanaku è tra i quattro finalisti per il premio ‘Griffin 2019’ in Canada.

Dopo aver vinto il premio Pen Inghilterra ed esser stata nominata tra le finaliste del premio Pen America, la raccolta di poesie di Luljeta Lleshanaku – tradotta magistralmente da Ani Gjika e pubblicata contemporaneamente sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti nell’ultimo anno – è stata selezionata tra le finaliste per l’International Griffin Award canadese.

Il Griffin Poetry Prize

Il premio, fondato nel 2000 dall’uomo d’affari e filantropo Scott Griffin, viene assegnato annualmente per due categorie: miglior poesia canadese e miglior poesia internazionale scritta o tradotta in inglese.

E’ considerato uno tra i premi letterari più importanti e premia ciascuno dei finalisti con 10.000 dollari canadesi.

“Il libro di Luljeta Lleshanaku offre uno sguardo raro sulla poesia albanese contemporanea. Ani Gjika, che è ella stessa poeta, è stata in grado di esprimere in inglese non sono tutte le poesie dell’opera ma anche l’atmosfera cupa presente in tutto il libro; una sensazione di caducità profonda dovuta dal fatto di vivere sotto una forte pressione politica.

Aprendo la porta del trauma, incontriamo una voce tenera e intelligente con storie che illuminano l’esistenza in un’umanità condivisa, ripristinando così la dignità in un mondo lacerato dal terrore e dalla violenza; la poesia di Lleshanaku è sempre fastidiosa e rilassante per noi, i suoi abitanti.” – si legge nell’argomentazione della giuria del premio sulla selezione del libro come finalista.

In passato, la raccolta di poesie è stata recensita positivamente da tanti altri personaggi del mondo della letteratura ma anche da media internazionali come il ‘The Guardian’.

“Luljeta Lleshanaku è un pioniere della poesia albanese. Parla con una voce completamente originale, con le sue immagini e il linguaggio sempre inaspettati e innovativi. La sua poesia ha pochi legami con stili poetici passati o presenti in America, in Europa o nel resto del mondo. E, cosa abbastanza interessante, non è collegato a nulla nella poesia albanese. Con Lleshanaku abbiamo qualcosa di completamente originale.” – ha affermato il noto traduttore letterario britannico e americano, Peter Constantine.

