“Ormai il progetto è diventato così importante da meritarsi un proprio sito. Il nuovo dominio per Albania Letteraria”. Con queste parole Olti Buzi, il direttore di Albania News, annuncia la nascita di una nuova realtà, che ha visto la luce già qualche mese fa, come figlia diretta della Testata in italiano sul Paese delle Aquile e sulla Comunità Albanese in Italia.

Gli obiettivi

Albania Letteraria è un progetto che nasce da un’idea di Olti Buzi, con lo scopo di raccogliere tutte le pubblicazioni italiane di scrittori albanesi tradotti, di autori italofoni e di italiani che narrano di Albania. Un data base, quindi, dove registrare le ultime novità editoriali inerenti l’Albania, ma anche un contenitore di articoli, recensioni, interviste e pezzi di critica riguardanti i libri sul Paese delle Aquile e i loro relativi autori. Dal 19 dicembre 2021 questa dimensione ha un proprio dominio grazie al lavoro e all’impegno del nostro direttore.

Uno degli obiettivi principali di Albania Letteraria è quello di dare voce agli autori albanesi e alla letteratura proveniente dall’Albania, un Paese con un patrimonio culturale e letterario notevole, ancora troppo poco valorizzato in Italia. Il nuovo contenitore ha innanzitutto lo scopo di informare e di aggiornare i lettori sulle novità editoriali, ma anche di fare concreti approfondimenti su quelli che sono gli esponenti più apprezzati del passato e dell’attuale panorama letterario albanese.

L’Opinione

La mia personale opinione è che sia importante, urgente e necessario dare voce alla letteratura albanese, non tanto perché possa diventare di ampia fruibilità, quanto perché possa essere conosciuta meglio da quella fascia di lettori capaci di apprezzarla. Sono convinta, che la maniera di narrare dei più validi autori albanesi sia unica, la capacità descrittiva sia speciale e il modo di consegnare il racconto ai lettori sia straordinario. Le motivazioni sono molteplici e possano essere ricercate, per esempio, nel vissuto storico, nella modalità di guardare alla letteratura come un mezzo di conoscenza, di diffusione, di memoria, di protesta, di critica e spesso di autocritica. Difficilmente, il buon autore albanese scrive per se stesso o per accarezzare il proprio ego, bensì per consegnare. Una modalità che, a mio avviso, si è perduta nella produzione letteraria occidentale, che sembra mirare sempre di più alla quantità di lettori e non alla qualità e che sempre più, punta a voler mettere al primo posto lo scrittore e non il libro.

Mi sento a volte domandare se sia giusto che la letteratura albanese rimanga di nicchia. Francamente, guardare a questa produzione libraria come di settore, non mi dispiace affatto. Ritengo che sia una marcia in più e che possa addirittura impreziosirla: non sempre il consumo massiccio è una buona cosa. Quello che è necessario e che rientra negli scopi di Albania letteraria è allargare tale settorialità, renderla più ampia, affinché, chi si mostra sensibile a questo tipo di letteratura, possa goderne pienamente.

Già con Albania news, Olti Buzi ha cercato di fare questo, organizzando presentazioni, facendo conoscere case editrici che si occupano di letteratura balcanica e in particolare di quella albanese, raccontando la vita di chi scrive, dando voce a chi non ne ha.

Il futuro

Da ora in avanti, la letteratura albanese avrà la sua casa, avrà il suo piccolo grande contenitore dove farà il suo percorso e dove l’intera redazione parlerà di scrittori, cercherà di far conoscere libri e soprattutto darà voce a una produzione che merita tutta l’attenzione di una buona fascia di lettori italiani.

Grazie al grande lavoro del nostro direttore, al suo impegno e al suo amore per l’Albania, quotidiano e costante, diamo il benvenuto ad Albania letteraria.