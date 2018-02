Quattordici versi, dal libro “Centoundici haiku” dello scrittore Ylli Demneri

La poesia è una delle forme più espressive e sublime per comunicare le nostre emozioni e i nostri sentimenti. Una forma di espressione che va oltre agli schemi tradizionali europei, è la poesia giapponese, conosciuta con il nome Haiku.

È una forma particolare poetica che mette in evidenza l’essenziale di un soggetto e la natura provvisoria della sua esistenza. Haiku è una forma poetica che ancora non è molto conosciuta in Albania.

Solo negli ultimi anni dopo la caduta del comunismo, come tutte le altre forme dell’arte proibite, sta prendendo spazio nelle librerie e le biblioteche del lettore albanese.

E non solo, si sta provando anche a scriverla. Uno di questi, forse anche il primo, è lo scrittore Ylli Demneri, che ha pubblicato un libro ” Centoundici” haiku.

Dopo la sua intervista realizzata per il quotidiano Albania News in lingua albanese ne riportiamo alcune scelte e tradotte In italiano. Una possibilità per i lettori di ambedue le lingue (albanese e italiano).