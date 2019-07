Il museo nazionale di Tirana, in collaborazione con l’istituto italiano di cultura, ha organizzato la mostra “Leonardo-Opera Omnia” curata dallo storico d’arte Antonio Paolucci e prodotta da RaiCom.

Il discorso inaugurale della mostra è stato tenuto dal direttore del museo storico nazionale, Dorian Koçi, il quale ha sottolineato il grande privilegio di aver collaborato nell’apertura di questa mostra. Quest’ultima rimarrà aperta al pubblico fino al 10 agosto, presso la sala principale del museo.

La mostra

La mostra itinerante – che ha già fatto tappa in diversi paesi del mondo – è parte di un programma internazionale volto a promuovere l’arte e l’educazione, è supportata dal Ministero degli Affari Esteri ed espone riproduzioni ad altissima definizione e in scala 1:1 di capolavori conservati nei musei di tutto il mondo.

Grazie al lavoro dei tecnici di RaiCom, studiosi, studenti e amanti dell’arte rinascimentale di tutto il mondo, sarà possibile ammirare in un unico luogo i capolavori di Leonardo da Vinci. Verranno esposti, infatti, 17 riproduzioni di altrettante opere di Leonardo, selezionate con maestria e professionalità.

Con l’utilizzo di sofisticate tecniche digitali ed a un sapiente uso delle luci, il visitatore viene virtualmente collocato di fronte all’opera originale, arrivando a vivere l’esperienza emozionale che i grandi capolavori suscitano. Acquisite con il contributo di numerosi fotografi professionisti e successivamente sottoposte a controllo e restyling, le riproduzioni sono conformi agli originali e in altissima risoluzione

Il curatore della mostra, Antonio Paolucci, è riconosciuto come uno dei più importanti esperti di arte internazionale. Questa mostra, assieme a quella creata lo scorso anno su Caravaggio e a quella programmata per l’anno prossimo su Raffaello, nasce dalla riflessione sul tema della fruibilità dei capolavori dei grandi maestri.

Organizzare mostre monografiche, infatti, è tecnicamente infattibile, in quanto le opere sono disperse in musei, chiese e collezioni private di tutto il mondo. L’utilizzo di riproduzioni della stessa dimensione degli originali permette, invece, la possibilità di godere dell’opera pittorica di un grande autore in un unico spazio espositivo e la rende così accessibile ad un pubblico più ampio.