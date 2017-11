Matteo Brento ed i sogni realizzati in Albania

In questi giorni, l’artista pugliese Matteo Brento, concorrente della quarta edizione di X-Factor Albania, ha pubblicato un personale arrangiamento della canzone hit della scorsa estate “Lost on you”, brano della talentuosa cantante italo-statunitense LP.

Matteo Brento, il quale è diventato un’icona di X-Factor non solo per le sue doti canore ma anche per la facilità con la quale si è adattato al paese ospitante mettendosi in gioco e cantando anche nella lingua albanese, ho avuto modo di incontrarlo ed intervistarlo qualche tempo fa, proprio nella sua bella Puglia.

