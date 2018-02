Investire in Albania? Parliamone con Fare Impresa Albania

INVESTIRE IN ALBANIA, cosa c'è da sapere.

+++ INVESTIRE O NO IN ALBANIA ? +++La comunità italiana rappresenta la più grande comunità straniera presente in Albania, ormai sono migliaia gli italiani che vivono stabilmente nelle città albanesi, si tratta di piccoli e medi imprenditori, artigiani, lavoratori subordinati, studenti e pensionati. Ma cosa c'è da sapere prima di decidere di investire nel paese delle aquile ?In cosa investire ?Quali sono gli aspetti positivi e negativi che un investitore deve prendere in considerazione ?Il nostro Arbër Agalliu si è recato a Tirana e lo ha chiesto all'avvocato Egli Haxhiraj fondatore di Fare Impresa Albania e che ogni anno aiuta decine e centinaia di italiani a stabilirsi ed avviare le loro attività in Albania.

