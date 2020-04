Il lockdown del coronavirus ha colpito tutto il mondo, lo sappiamo. Adesso che siamo tutti chiusi in casa, usiamo molto di più Internet, per lavorare, fare lezioni online, giocare, guardare film.

Questa cosa ci sembra scontata, ma gli Internet Provider (ISP) che ci forniscono l’accesso hanno dovuto far fronte a questo inatteso aumento di utilizzo.

Qualche giorno fa, il 21 aprile, c’è stato un Web Meeting con gli ISP albanesi dedicato all’impatto del Coronavirus sull’infrastruttura Internet. Il Web Meeting è stato organizzato da Namex, punto di interscambio di Roma. Abbiamo parlato con Maurizio Goretti, il CEO di Namex.

Maurizio, innanzitutto: cos’è un punto di interscambio?

Un punto di interscambio (in inglese Internet Exchange Point, IXP) è un posto dove si scambiano dati gli operatori che forniscono accesso o contenuti su Internet. Quando andiamo su Internet e visitiamo siti, mandiamo mail, guardiamo film, viaggiano un sacco di dati che attraversano organizzazioni diverse. Esistono dei luoghi fisici, dei data center dove queste organizzazioni mettono i loro apparecchi e si connettono, scambiandosi i dati.

Lo scopo è mantenere Internet veloce, efficiente e sicuro: senza un IXP nelle vicinanze, è probabile che i dati debbano attraversare altri paesi – o addirittura altri continenti – per passare da un computer a un altro nella stessa città.

E chi gestisce questi punti di interscambio?

Dipende. In Europa, nella quasi totalità dei casi gli IXP sono gestiti da entità neutrali: associazioni, università, reti della ricerca. Questo perché tutti i partecipanti e i loro dati devono essere trattati equamente, altrimenti si creerebbero posizioni di privilegio. Namex è strutturato come un Consorzio, in cui ogni membro – dal più piccolo al più grande – ha una voce.

Ma veniamo al dunque: cosa c’entra Namex con l’Albania?

Da qualche anno Namex sta promuovendo lo sviluppo di un punto di interscambio neutrale a Tirana. Gli IXP sono un’idea che nasce praticamente con Internet: considera che quest’anno Namex festeggia il suo 25° compleanno. Nonostante questo però, fino a due anni fa non esisteva ancora un IXP neutrale in Albania.

Namex ha cercato di mettere insieme i vari operatori Internet, quella che noi chiamiamo la “comunità”, organizzando e sponsorizzando eventi e corsi; ma soprattutto abbiamo fatto nascere ANIX, l’unico punto di interscambio neutrale in Albania, dove gli operatori locali hanno iniziato a scambiare traffico. ANIX compie 2 anni proprio questo mese!

Perché avete organizzato questo Web Meeting con gli ISP albanesi?

Per due motivi: era da un po’ di tempo che non c’era stato un evento per gli ISP albanesi, e perché volevamo capire se l’impatto del Coronavirus sulle infrastrutture Internet in Albania era stato analogo a quello che abbiamo riscontrato in Italia. Negli IXP italiani abbiamo notato una crescita del traffico Internet del 40% circa, e nonostante qualche piccolo problema sta funzionando tutto piuttosto bene. Eravamo curiosi di sentire cosa sta succedendo dall’altra parte dell’Adriatico.

Chi ha partecipato? Cosa è uscito fuori?

Hanno partecipato in tutto più di 50 persone, un ottimo risultato per un Web Meeting tecnico come questo: abbiamo avuto interventi da parte della rete accademica albanese (RASH), e di tre ISP locali (Starnet, Tring e MCN); c’erano poi tre talk da parte di enti internazionali (Internet Society, RIPE NCC e PCH). La “platea” era composta da altri operatori italiani, albanesi ma anche internazionali.

Il risultato è che sembra che l’aumento del traffico Internet in Albania sia stato ancora più netto: il 70% circa. Nonostante questo e gli inevitabili impatti sulle operazioni e sul personale, il sistema anche lì pare abbia retto molto bene. Comunque il report completo dell’evento, compreso il filmato, si può trovare sul nostro sito.

Pensate di farne un altro?

Sinceramente non vediamo l’ora di tornare a Tirana, città che ormai abbiamo imparato ad apprezzare e amare, per organizzare un evento di persona in cui incontrarsi e bere una cosa insieme. Però il Web Meeting è stato molto apprezzato, per cui se dovessero rimanere ancora forti restrizioni al movimento potremmo rifarlo.

Nel frattempo stiamo organizzando un grande evento online per il nostro 25° anniversario, che sarà a giugno. Ci saranno notizie a breve sul nostro sito. Nel frattempo, il nostro motto è #staysafe e #stayconnected!